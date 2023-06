Massimo Giletti, il telefono bolle: accordo (segreto) già firmato | Il suo destino dopo la cacciata da La7

Cosa sta succedendo alla carriera di Massimo Giletti? Secondo fonti attendibili sembra che sia pronto per una nuova avventura televisiva. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutti sono concordi nel dire che Massimo Giletti sia uno dei conduttori più amati del mondo dello spettacolo italiano. E’ un uomo dotato di un vasto sapere che mette a disposizione attraverso il piccolo schermo. Conosce bene l’arte dell’intrattenimento davanti alle telecamere, ragion per cui è impossibile non accoglierlo nelle proprie case accendendo il televisore.

Nato a Torino il 18 marzo 1962, ha esordito come conduttore nel 1994 con Mattina in famiglia e Mezzogiorno in famiglia su Rai 2. Nel 1996 è stata la volta de I fatti vostri e dopo due anni Il lotto alle otto. Nel 2004 ha condotto Domenica In accanto a Mara Venier e Paolo Limiti. L’anno successivo è andato in onda L’Arena che ha ideato con Cesare Lanza.

Dopo trent’anni con la Rai è passato a La7 con Non è l’Arena. Allo stesso tempo si è dedicato alla conduzione radiofonica su RTL 102.5 con Giletti 102.5. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto.

Di recente è al centro dell’attenzione perché varie segnalazioni sono state fatte sul suo conto. E’ stata avvistato in un luogo in cui mai nessuno avrebbe immaginato di vederlo. Come se non bastasse ha firmato un contratto che inciderà sulla sua carriera.

Massimo Giletti è l’accordo firmato

Fabrizio Corona aveva pubblicato un post con tanto di dedica per Massimo Giletti in seguito alla chiusura inaspettata di Non è l’Arena su La7. Secondo l’ex re dei paparazzi l’andare controcorrente del conduttore non piacerebbe a qualcuno, di conseguenza gli avrebbero messo i bastoni tra le ruote. Tuttavia chiusa una porta si apre un portone.

Secondo Alberto Dandolo, che ha riportato lo scoop nelle pagine del settimanale Oggi, Massimo Giletti avrebbe già firmato un contratto. Di conseguenza non si tornerà più indietro e un piccolo aiuto si dice che sia stato dato da un noto politico. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda.

Le notizie che stanno circolando sul web

In pratica il conduttore avrebbe già confermato tutto con gli alti vertici della Rai. Il politico in questione non è altro che Matteo Salvini, il Ministro dei Trasporti. “Il leader della Lega ha grande stima umana e professionale per Massimo Giletti, e dopo la chiusura del programma Non è l’Arena su La7, si sta spendendo perché rientri in Rai“, ecco cosa si può leggere sul settimanale.

Questa notizia è stata poi supportata sul sito Davide Maggio con un’altra informazione. Pare che sia stato visto negli uffici di Viale Mazzini dove c’è la sede centrare della Rai. Qualcuno insinua che potrebbe sostituire Fabio Fazio la domenica su Rai 3. Per ora si tratta solo di supposizione, ragion per cui non ci resta che attendere.