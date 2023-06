Michelle Hunziker, bikini striminzito e corpo incredibile: “Ragazzi questa è una nonna”

Michelle Hunziker si è mostrata sui social in bikini e non sono mancati like e commenti. Ecco la foto che ha mandato in tilt i follower.

Michelle Hunziker è entrata in punta di piedi nel mondo dello spettacolo italiano fino a diventare una delle conduttrici più amate. Qualcuno la considera addirittura l’erede di Maria De Filippi. Il merito è sicuramente sia della sua indiscussa professionalità che della bellezza assolutamente oggettiva.

Nata a Sorengo il 24 gennaio 1977, in Italia si è fatta conoscere con Zelig accanto a Claudio Bisio, Scherzi a parte, Paperissima e Striscia la notizia con Gerry Scotti, Festivalbar 2002 e 2003 con Daniele Bossari e Alessia Marcuzzi. Si è dedicata anche alla recitazione e così ha riscosso ulteriore successo con Love Bugs con Fabio De Luigi.

In qualche cinepanettone di Christian De Sica è comparsa e a teatro collaborando con la Compagnia della Rancia. Nel 2006 ha voluto provare a sfondare anche come cantante. Ed ecco che ha pubblicato il primo album intitolato Lole. Purtroppo non ha avuto un riscontro positivo con il pubblico.

Nel 2019 è stata la volta di All togheter now e stavolta è andata così bene al punto tale da riproporre un’ulteriore edizione. In quest’impresa è stata affiancata da Francesco Renga, Anna Tatangelo, J-Az e Rita Pavone. Sicuramente avrà tanti altri progetti pronti per essere realizzati, ma nel frattempo si sta concedendo un meritato relax. Ha condiviso degli scatti di una piacevole giornata in barca, dunque il web è letteralmente impazzito.

Boom di like per Michelle Hunziker

Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata con Eros Ramazzotti dal 1995 al 2002 e dal loro amore è nata Aurora che li ha resi da poco nonni. Poi ha accolto nella sua vita Sole e Celeste in seconde nozze con Tommaso Trussardi. Purtroppo anche in questo caso non c’è stato un lieto fine.

L’estate scorsa ha fatto impazzire il gossip per la sua relazione con Giovanni Angiolini, affascinante dottore sardo ed ex concorrente del Grande Fratello. In passato trascorreva giornate intere in largo mare con lui. Ora, invece, si sta godendo l’estate da single. Uno scatto lo conferma…e non solo.

“La nonna più bella del mondo”

“Che fisico. Ragazzi questa è una nonna”, “E le ventenni mute”, “La nonna più bella del mondo”, “40 anni e non dimostrarli nemmeno, complimenti”. Ecco solo alcuni dei tantissimi commenti in cui si elogia la sua perfezione statuaria.

La Hunziker è in posa davanti a un timone con lo sguardo verso il mare. Il paesaggio marino che fa da sfondo passa in secondo piano, dato che la sua bellezza spicca. Molti non ci credono ancora che sia diventata nonna.