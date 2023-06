Sonia Bruganelli, dopo la separazione da Bonolis si consola con lui: è valanga di commenti

Sonia Bruganelli è stata vista in compagnia di un altro dopo la separazione con Paolo Bonolis. Non sono mancati i commenti sui social.

Sonia Bruganelli si è fatta conoscere dal pubblico italiano grazie al ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Nella sua prima edizione è stata affiancata da Adriana Volpe, ma i rapporti erano abbastanza tesi e spesso veniva menzionato Giancarlo Magalli. Il conduttore, stufo della situazione, le ha invitate più volte a moderarsi.

Probabilmente anche per questo motivo è stato proposto a Orietta Berti di affiancarla. Per fortuna in questo caso le cose sono andate diversamente tra le due donne. Tutti sono concordi nel dire che la Bruganelli non abbia peli sulla lingua, in quanto espone il suo pensiero pur andando controcorrente. Nell’ultima edizione, vinta da Nikita Pelizon, sosteneva a spada tratta Antonella Fiordelisi dalla massa.

Di recente è finita al centro dell’attenzione per via della separazione con Paolo Bonolis. In precedenza si parlava di una crisi, smentita prontamente dai diretti interessati con un video. I due avevano ironizzato sul pettegolezzo che li ha resi protagonisti, però poi sono usciti allo scoperto chiedendo scusa. In effetti hanno dato priorità ai figli prima di dare il triste annuncio.

Fabrizio Corona settimane fa aveva insinuato di un tradimento di lei avvenuto anni fa, ma la questione è finita subito nel dimenticatoio. Adesso la Bruganelli è stata vista tra le braccia di un altro uomo e non ha esitato a mostrarlo sui social. Ecco i commenti che si possono leggere sotto il post.

Sonia Bruganelli si consola con lui

I due ex coniugi si sono conosciuti sul set di un programma televisivo. Si sono sposati nel 1997 e fino a oggi rappresentavano la coppia perfetta agli occhi degli italiani. A Vanity fair hanno rilasciato un’intervista sulla scelta dell’addio. Hanno detto che tutto è dipeso soprattutto da lei.

Nonostante tutto sono rimasti in buoni rapporti, anzi vivono sempre sotto lo stesso tetto. Il tutto per non far pesare la separazione ai figli. Una situazione comunque non semplice, ma lei è stata confortata da una persona speciale. Ecco chi è.

“Che bello questo scatto”

La foto è stata condivisa qualche ora fa e ritrae l’opinionista con Davide. L’abbraccio di una madre con un figlio è capace di commuovere chiunque, perfino i più duri. Dall’unione con Paolo Bonolis sono nati Silvia, Davide e Adele (da non dimenticare che il conduttore è anche padre di Stefano e Martina, nati dal precedente matrimonio con Diana Zoeller).

Davide, nato nel 2004, ama giocare a calcio e viaggiare. Non ha mai nascosto il desiderio di partecipare al Gf Vip. Per ora Sonia Bruganelli si sta dedicando alla prole, quindi nel suo cuore non c’è nessun uomo. Con le meritate vacanze avrà senza dubbio più tempo da trascorrere insieme.