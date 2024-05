Wanda Nara, ma che succede? Fiumi di lacrime dopo il suo annuncio

Dopo la rivelazione in merito a Wanda Nara, il pubblico si è commosso, in quanto per un evento tanto emozionante e divertente, c’è un retroscena molto triste. Nessuno lo poteva immaginare, è successo all’improvviso.

Wanda Nara è la nota showgirl e influencer che fa perdere “la testa” ai vari maschietti online, che la seguono sempre con grande ardore. Coniugata Icardi, la vincitrice della passata edizione di Ballando con le stelle, porta avanti la sua vita lavorativa e quella familiare nel medesimo momento.

Dopo quella terribile diagnosi, la vita dell’influencer ha decisamente preso una piega differente e nonostante lo shock, Wanda non si è mai persa d’animo, arrivando anche a gareggiare nello show di Milly Carlucci, per dimostrare ai suoi bambini che la loro mamma stava bene.

Da poco l’abbiamo rivista tornare in Rai, partecipando ad un nuovo programma. Quello che ha lasciato senza parole i fan, è stato venire a conoscenza del motivo per cui la moglie di Mauro Icardi fosse approdata allo show. Preparate i fazzoletti perché è un avvenimento molto triste.

Wanda Nara e il suo ritorno in televisione

Per chi non lo sapesse, il 10 maggio è andata in onda la prima puntata del nuovo programma della Rai condotto da Milly Carlucci, l’Acchiappatalenti, dove un gruppo di talent scout, composto da Sabrina Salerno, Mara Maionchi, Wanda Nara, Teo Mammucari e Francesco Paolantoni, devono scegliere i talenti da portare in gara. Qui, dopo le loro esibizioni, saranno i giudici a prendere una decisione, più precisamente, Flavio Insinna, Simona Ventura e Francesco Facchinetti.

Per il momento, il pubblico da casa, da quello che si legge sui social, non ha preso in maniera positiva l’arrivo di questo nuovo programma della Rai. C’è anche da dire, che altri programmi prima di quello della Carlucci hanno iniziato così, poi a lungo andare, puntata dopo puntata, è entrato nel cuore dei fan. Chissà se succederà lo stesso anche qui?

Wanda al posto di Nino

In attesa che L’Acchiappatalenti faccia il rodaggio, per iniziare più scoppiettante che mai la prossima puntata, un altro evento ha lasciato senza parole i fan. In pratica, senza togliere nulla a Wanda Nara ovviamente, il cui pubblico è entusiasta di vederla di nuovo in tv, c’è un motivo doloroso che spiega la sua presenza.

In pratica, al posto della Nara, ci sarebbe dovuto essere Nino Frassica, il quale però è stato colpito da un lutto terribile, come riportano da DiPiùTv. Suo fratello Matteo, di appena 68 anni, è venuto a mancare e il comico non se la sentiva di dedicarsi ad un programma, dove comunque ci si aspetta che faccia ridere come sempre delle sue battute, quando ha praticamente “la morte” nel cuore. Con la speranza che Frassica possa riprendersi (per quanto sia possibile) al più presto, non possiamo che fargli le nostre più sentite condoglianze.