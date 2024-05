Ida Platano, spunta una minaccia inquietante: “Non hai scampo”

Ida Platano e quel commento social che ha lasciato tutti quanti senza parole. Ecco da cosa non avrebbe scampo l’ex tronista se non dovesse prendere la decisione migliore per lei e per il suo futuro.

Probabilmente il trono di Ida Platano che ha segnato anche il suo ritorno a Uomini e Donne, dopo la separazione da Alessandro Vicinanza, è quello che ha scioccato maggiormente i fan in questa edizione del dating di Maria De Filippi.

La tronista, sperava di trovare nuovamente l’amore dopo l’epilogo avvenuto con il suo ex, ma purtroppo così non è stato, visto che ad un certo punto si è trovata senza corteggiatori. Come abbiamo visto in una delle ultime puntate del dating Mediaset, Ida ha smascherato Mario Cusitore, in quanto l’uomo è stato pizzicato insieme ad un’altra in un B&B. Dopo averlo mandato via, la Platano ha dovuto subire anche lo sfogo di Pierpaolo, il quale ha lasciato subito dopo lo show.

Così un’Ida sconsolata non ha potuto fare altro che lasciare Uomini e Donne, aprendo quindi “le danze” sui social, in quanto il popolo del web si è lasciato andare ad ogni tipo di commento. Tra i tanti abbiamo trovato anche un utente che ha rilasciato un particolare avvertimento alla tronista.

Ida Platano e l’avvertimento social

Dopo la messa in onda della puntata, precedentemente registrata, di Uomini e Donne dove abbiamo assistito alla scena che vi abbiamo rivelato sopra, abbiamo visto Ida Platano, cambiare look e partire con un biglietto di sola andata insieme al figlio, per una meta ignota. È palese intuire come la ex tronista abbia sentito la necessità di cambiare aria per un pò di tempo.

Dall’altra parte abbiamo Cusitore, il quale ha commentato questa situazione difficile con una lunga storia social: “Il percorso a U&D mio malgrado è finito nel peggiore dei modi, ed io non riesco ad oggi a ritrovare la mia serenità. Sono stato leggero e ingenuo, ma mai cattivo o opportunista, questo assolutamente non mi appartiene…”, chiedendo poi ai follower di rispettare il suo dolore.

Ida e l’utente social

Dopo aver visto Ida Platano abbandonare il set di Uomini e Donne, in quanto la tronista si è trovata improvvisamente senza corteggiatori, sono molti gli utenti sui social che hanno dimostrato vicinanza ed empatia verso la donna.

Tra i vari commenti, uno in particolare ha colto l’attenzione del web, il quale recitava: “Sei la vittima perfetta per un narcisista.. fatti aiutare.. se non lo fai sarai sempre in balia di uomini come Riccardo Alessandro o Mario .. non hai scampo .. prenditi tempo impara a stare sola !!”. Queste parole hanno diviso l’opinione pubblica, in quanto c’è chi è d’accordo al 100% e chi no. Chissà se anche la Platano avrà letto queste parole? Voi cosa ne pensate?