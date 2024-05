Enzo Paolo Turchi nei guai dopo la minaccia: “Attento” | Che vergogna

Enzo Paolo Turchi ripreso in diretta per una frase che ha detto, nell’era del politically correct, ogni parola va misurata per bene prima di essere detta. Ecco che cos’è successo al noto coreografo.

È il famoso ballerino, coreografo e personaggio dello spettacolo, stiamo parlando di Enzo Paolo Turchi, il quale insieme a sua moglie, Carmen Russo, hanno fatto coppia fissa sia sul lavoro sia nella vita privata. Se dal ballo hanno deciso di ritirarsi e andare in pensione, dal loro matrimoni sono ancora super innamorati.

Si sono sposati nel 1987 e da allora sono sempre rimasti insieme anche se nel corso degli anni hanno vissuto degli alti e bassi come succede a tutte le coppie. A prescindere da tutto sono sempre stati molto affiatati in tutti i settori, in amore, nella danza, sui social e anche come genitori.

Vederli insieme alla piccola Maria è un piacere per gli occhi, in quanto sono due genitori fantastici. Ed è proprio nel contesto genitoriale che Enzo Paolo ha fatto una gaffe in diretta che non è passata inosservata. Ecco che cos’è successo.

Enzo Paolo Turchi e la gaffe in diretta

Enzo Paolo Turchi, qualche giorno fa, insieme alla piccola Maria, hanno voluto fare una sorpresa a Carmen Russo, la quale è stata ospite da Mara Venier a Domenica In, dove ha voluto raccontare, tra le tante cose, la sua difficoltà nel diventare mamma. Aveva perso le speranze e poi fortunatamente la piccola è arrivata: “alla fine ce l’ho fatta…Devo ringraziare anche Enzo Paolo che mi è stato molto vicino e ora sono la donna più felice del mondo…”.

Inoltre ha mandato un messaggio di speranza a tutte le donne che si trovano nella sua stessa situazione: “Dico a tutte le donne: insistete se lo desiderate veramente. Un figlio ti dà il senso della vita e ti fa sentire importante”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carmen Russo (@carmenrussoreal)

Ecco che cos’è successo

Nella medesima giornata, dopo che Carmen Russo ha iniziato a rispondere alle domande di zia Mara, a farle una sorpresa, come dicevamo, sono stati proprio Enzo Paolo Turchi e Maria, i quali sono entrati in studio, lasciando senza parole la nota ballerina.

La Venier, ha così deciso di far sedere il coreografo vicino alle mamme, dicendo: “Dai, facciamo sedere anche un papà oggi”. A tale affermazione, un ingenuo Enzo Paolo ha risposto di getto senza pensarci più di tanto: “Alla fine sono mamma anche io, perchè? Cucino, stiro…”. Accortasi della gaffe che aveva fatto, Paola Perego ha cercato di riportarlo sulla retta via: “Attento! Stai prendendo una brutta strada con questo discorso, dire: ‘Sono mamma perchè stiro e cucino’, di questi tempi…”. A prescindere dalla gaffe, l’allegra famigliola ha riscaldato il cuore di tutti con la loro presenza.