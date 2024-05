Alessandro Tersigni, l’addio a Il Paradiso delle Signore brucia parecchio | Quando lo rivedermo

I fan non sono per niente contenti dell’addio di Alessandro Tersigni da, Il Paradiso delle Signore, in quanto avrebbero voluto vederlo ancora nella soap opera. In molti si chiedono se lo rivedranno?

Il Paradiso delle Signore è una delle soap italiane più amate e più longeve degli ultimi anni, in quanto i fan la seguono con lo stesso ardore dal 2015, anno in cui è stato trasmesso il primo episodio. La storia intrinseca nella vita dei vari personaggi è quello che tiene alto l’interesse.

Da pochi giorni siamo giunti alla fine di questa ottava stagione, dove come sempre i colpi di scena non sono mancati. Il finale ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan, i quali hanno espresso il loro disappunto sui social, nessuno ha digerito l’addio di uno dei personaggi più amati della storia.

Stiamo parlando di Alessandro Tersigni, il quale ha confermato la sua uscita da, Il Paradiso delle Signore. Rassegnatevi perché nella nona stagione, Vittorio non ci sarà. Ecco che cosa ha rivelato in merito al suo personaggio.

Addio ad Alessandro Tersigni

Se non avete ancora visto la fine dell’ottava stagione, sarebbe meglio per voi non proseguire nella lettura, per via di un enorme ALLARME SPOILER. Tra le varie vicende, l’ottava stagione si è conclusa con Vittorio costretto a partire in gran segreto con la sua Matilde all’estero, verso una meta riservata per poter iniziare insieme una nuova vita.

Questa partenza è stata necessaria dopo che Tancredi l’aveva denunciata per adulterio, condannando quindi la donna al carcere, essendo per quell’epoca un reato. Oltre a Vittorio e Matilde, anche un altro personaggio lascerà la soap opera, stiamo parlando di Flora Gentile Ravasi, la quale dopo aver messo fine alla sua storia con Umberto Guarnieri, il quale l’aveva sempre messa in secondo piano per i suoi continui piani di vendetta contro Barbieri, ha deciso di dire addio.

Vittorio tornerà?

Il finale dell’ottava stagione de, Il Paradiso delle Signore, non è piaciuto per niente a molti fan della soap opera, i quali hanno protestato soprattutto per il modo in cui gli sceneggiatori hanno fatto uscire di scena, Vittorio (Alessandro Tersigni). Tra i vari commenti social in merito, ve ne riportiamo qualcuno: “Un’uscita di scena davvero improponibile quella riservata a Vittorio Conti in questo finale di stagione” e ancora: “L’uscita di scena più brutta degli ultimi anni, il protagonista trattato come l’ultimo arrivato”.

A prescindere dalle polemiche, i fan devono rassegnarsi, in quanto Vittorio nella nona stagione non ci sarà, ma dalle parole di Alessandro Tersigni, non si è capito se il suo possa essere un addio temporaneo o definitivo: “È stata un’esperienza fantastica, accompagnata da persone bellissime, è arrivato il momento per Vittorio di prendersi una pausa, anche per non eccedere troppo, e di allontanarsi almeno per una stagione, che è la prossima…”. Se e quando ritornerà, sarà ancora un mistero. E voi come l’avete presa?