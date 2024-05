Uomini e Donne Stop: la fine delle registrazioni sorprende tutto | Cos’ha deciso Maria

Ecco che cos’è successo dopo la fine delle riprese di questa edizione di Uomini e Donne, da poco giunta al termine. Scopriamo insieme che cos’ha deciso Maria De Filippi.

Uomini e Donne come sempre, puntata dopo puntata, tiene incollati al televisore milioni di spettatori, in quanto le varie storie che ne susseguono, appassionano i fan del dating di Maria De Filippi. Nel corso degli anni abbiamo viste decine e decine di coppie formarsi, lasciarsi, litigare, mettere su famiglia e così via.

Sicuramente quest’anno tra un colpo di scena e l’altro, sono stati molti i tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri che hanno tenuto alta l’attenzione dei fan. Per non parlare di Tina e Gianni che come sempre hanno movimentato l’atmosfera.

Dopo tante settimane, anche questa edizione di UeD è giunta al termine e siamo quindi qui a mostrarvi che cos’è successo durante la fine della registrazione dello show Mediaset più gettonato di sempre. Chissà Queen Mary come avrà vissuto tutto questo?

La fine della registrazione di Uomini e Donne

Sicuramente, una delle vicende più seguite e sofferte di questa edizione di Uomini e Donne è stato il trono di Ida Platano. La sua avventura al dating di Maria è finito nel peggiore dei modi, con lei totalmente delusa e sconsolata, abbandonare il set, dopo aver “perso” entrambi i suoi corteggiatori. Uno l’ha delusa, in quanto è stato pizzicato con un’altra in un B&B, anche se come ammesso da lui stesso, pare non esserci stato niente con la fanciulla in questione. L’altro, seccato dall’attaccamento della tronista verso l’altro corteggiatore, dopo averla presa a male parole, semplicemente ha lasciato lui il suo ruolo.

In tutto questo, la bella Platano ha deciso di concentrarsi su se stessa, cambiando look, sfoggiando quindi un nuovo colore dei capelli scuro con riflessi color amarena e partendo con un biglietto di sola andata, per una meta top secret. L’ex tronista ha deciso di prendersi un momento per lei insieme al figlio, lasciandosi alle spalle la sfera sentimentale. Tornerà nella prossima stagione di Uomini e Donne? Chi può dirlo!

Un party esplosivo

Senza spoilerare inutili rivelazioni, a pochi giorni dalla fine della messa in onda dell’ultima puntata della stagione, sappiamo che Uomini e Donne qualche giorno fa ha concluso le registrazione di quest’anno e per celebrare l’evento, tutta l’equipe che c’è dietro allo show, ha deciso di festeggiare in un party privato, ripreso da Raffaella Mennoia.

Con Angelina Mango e la sua “Noia” in sottofondo, tutti i partecipanti si sono scatenati a ritmo di musica, come potete vedere nel video che vi abbiamo riportato. Maria De Filippi non si vede nelle riprese, non si sa quindi se fosse presente anche lei o meno, ma sicuramente anche quest’anno, la soddisfazione in Queen Mary è stata grande, visti i picchi di share ottenuti. Colpi di scena permettendo, dovremmo rivederli tutti dopo l’estate, ma come sempre in attesa di certezze da Pier Silvio Berlusconi, non ci resta che incrociare le dita.