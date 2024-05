Per tutti è la figlia di Fantozzi: cosa fa oggi e com’è diventato l’attore che la interpretava

In molti se la ricordano come la figlia del ragionier Ugo Fantozzi, stiamo parlando di Mariangela. Ma in quanti sanno che in realtà a prestarle il volto è un noto attore? Ecco cosa fa oggi.

La saga dei vari film di Ugo Fantozzi, sono stati un successone a partire dagli anni ’70, quando uscì il primo film. Per chi non lo sapesse questa saga cinematografica si basa sui libri dagli omonimi titoli, redatti proprio da Paolo Villaggio, il quale è anche il protagonista delle varie pellicole.

La storia trattava le varie avventure vissute dall’uomo più sfortunato di sempre, il quale era praticamente sempre insoddisfatto non solo del suo lavoro, dove veniva trattato sempre “a pesci in faccia” ma anche della sua vita sentimentale. Sposato con Pina, Ugo era diventato padre di Mariangela, la figlia bruttina e non troppo colta che puntualmente veniva presa in giro da tutti. Sono film comici quelli ideati da Villaggio ma anche drammatici se pensiamo a tutta la situazione messa assieme.

Ad ogni modo, i film hanno avuto un successo molto elevato, così come gli attori che hanno preso parte alla storia. Tra i tanti, in quanti di voi sanno che fine abbia fatto l’attore che interpretava la figlia del ragioniere dalla “nuvoletta personale”?

Ecco com’è diventato oggi l’attore che interpretava Mariangela Fantozzi

Probabilmente oggi giorno una saga del genere non avrebbe fatto più molto ridere e per il politically correct quasi sicuramente non sarebbe neanche stata trasmessa, eppure all’epoca fu un successone. È proprio vero, ogni cosa esce quando deve uscire, la Società probabilmente in quel periodo aveva bisogno del ragionier Ugo Fantozzi, come rivelò anche lo stesso Paolo Villaggio: “Il mondo è fatto per la maggior parte da persone che nella vita hanno fallito. Grazie a Fantozzi ho fatto in modo che alcuni neppure si accorgessero di essere nullità. O al limite ho fatto sì che non si sentissero soli”.

Oltre a Paolo Villaggio, nei vari film di Fantozzi abbiamo visto Anna Mazzamauro alias la Signorina Silvani, Liù Bosisio alias Pina Fantozzi, sostituita poi da Milena Vukotic, Gigi Reder alias il ragionier Filini e tra i tanti anche Plinio Fernando alias la figlia di Fantozzi, Mariangela.

Addio al mondo del cinema

Plinio Fernando è l’attore che per anni ha prestato il suo aspetto al personaggio della figlia del ragionier Ugo Fantozzi, Mariangela. Nato a Tunisi nel 1947, all’età di 5 anni si trasferì a Roma e dopo un pò iniziò a studiare recitazione allo Stanislavski Drama Academy del Teatro Anfitrione. Fu proprio grazie a questo che fu scelto da Villaggio per quello che sarebbe stato il ruolo più importante della sua carriera, il quale gli diede molta fama nel mondo del cinema.

Nel 1994 decise di abbandonare la sua carriera cinematografica e si concentrò esclusivamente sulle altre due sue passioni, cioè la pittura e la scultura, grazie alle quali ha ottenuto notevoli soddisfazioni. Per il resto, non sappiamo molto di Fernando, in quanto è sempre stato molto riservato. Ad oggi pare non essere sposato e non avere figli.