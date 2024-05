Barbara d’Urso: chi sono i suoi figli e perchè non compaiono mai

Ecco chi sono i figli di Barbara d’Urso e perché non compaiono quasi mai pubblicamente insieme. C’è una motivazione dietro a tutto questo, gliel’hanno chiesto loro, a dispetto di quello che si potrebbe pensare.

Barbara d’Urso è uno di quei personaggi molto amati nel panorama della televisione italiana e a prescindere da come siano andate le cose per lei con Mediaset, rimane comunque una conduttrice molto seguita dai suoi follower.

Il suo grande pubblico non vede l’ora di rivederla in azione, anche se ancora sul suo futuro lavorativo c’è una sorta di tabù, in quanto è tutto top-secret. Ci sono varie indiscrezioni in merito, c’è chi vocifera possa andare in Rai a Ballando con le stellle o con un programma tutto suo, chi su Discovery, insomma non si sa. Per il momento Carmelita si diverte sui social, dopo essere sbarcata anche su TikTok, dove mostra tra i tanti video, anche ricettine fatte “col cuore”.

Ma i fan non sono curiosi soltanto della sua vita lavorativa, ma anche di quella privata, per questo oggi siamo qui a svelarvi il motivo per cui i suoi figli non compaiono mai pubblicamente. Gliel’hanno chiesto loro, sveliamo il perché.

Ecco chi sono i figli di Barbara d’Urso

Come dicevamo, per quanto riguarda Barbara d’Urso, per il momento non sappiamo se e quando tornerà in televisione, ma per tutti coloro che ne sentono la sua mancanza, possono seguirla sul suo canale TikTok, dove vuole portare il suo “caffeuccio” ogni giorno nelle case dei suoi follower.

Diciamo che in questo momento Barbarella si sta godendo quella fetta di fan che la segue da sempre fedelmente, in quanto a parte gli haters che purtroppo quelli non mancano mai, ultimamente il suo nome è stato citato da due persone che non la ricordano sicuramente con molto affetto. In primis, Antonella Clerici come abbiamo potuto udire dalla sua intervista rilasciata a Belve, in merito alla vicenda con il padre di sua figlia e adesso Gennaro Marchese, l’ex make up artist della conduttrice. Chissà cosa gli risponderà?

Vogliono farcela da soli

A prescindere da queste vicende, Barbara d’Urso è molto amata anche in famiglia, soprattutto dai suoi due figli, Giammauro e Emanuele Berardi, avuti dal suo ex compagno, Mauro Berardi, il produttore cinematografico.

I due figli sono rispettivamente un medico specializzato in trapianti uno e un produttore cinematografico l’altro. Da sempre hanno chiesto alla mamma di non parlare di loro, in quanto vogliono essere giudicati dagli altri per il loro valore e non per essere “i figli di”. Ecco che cosa aveva rivelato la conduttrice: “sono molto riservati, non vogliono che influenzi la loro vita, che si sappia che sono i miei figli. Io li guardo crescere e taccio. Con fatica“. Sicuramente una richiesta più che lecita che dimostra il loro valore, sicuramente trasmesso dalla mamma, la quale ha rivelato: “sono molto fiera di averli cresciuta da sola per tantissimi anni e averli portati ad essere quello che sono…”. Cosa ne pensate?