Annuccia di Un Medico in Famiglia: com’é diventata oggi | Completamente trasformata

Vi ricordate della piccola Annuccia di Un Medico in Famiglia? Ecco com’è diventata oggi quella dolce bambina la quale entrò sul set a 2 anni. È cresciuta, è completamente trasformata.

Un Medico in Famiglia è una delle fiction Rai più longeve e amate di sempre. Tutti quanti almeno una volta avremmo tanto voluto far parte della famiglia Martini, entrando anche noi come i protagonisti, da quella porta che ci avrebbe fatto strada nella deliziosa villetta di Poggio Fiorito, ricreata ad hoc dai Cinecittà Studios.

Tutti i personaggi, fissi o guest che siano, sono riusciti a ritagliarsi un posticino nel cuore dei fan, tranne i villain della storia ovviamente, i quali avremmo voluto farli “sparire” noi stessi pur di proteggere Nonno Libero, Lele e tutta la loro brigata.

Tra i vari personaggi, sicuramente Annuccia era la mascotte non soltanto del set ma anche dei telespettatori, in quanto l’abbiamo vista crescere nello show, avendo iniziato a recitare a soli 2 anni. Ecco com’è diventata oggi la bravissima attrice, è molto cambiata non c’è che dire.

Ecco com’è diventata oggi Annuccia di Un Medico in Famiglia

Di Un Medico in Famiglia, i fan non si stancavano mai, per questo “divoravano” una stagione dopo l’altra, attendendo con gioia l’edizione successiva. Purtroppo ad un certo punto, come tutte le cose, anche questa fiction giunse al termine, creando abbastanza malcontento per il finale, non particolarmente digerito dai fan. Per questo sono in molti che sperano di poter rivedere Lele (Giulio Scarpati), Nonno Libero (Lino Banfi), Alice (Claudia Pandolfi), Nonna Enrica (Milena Vukotic), Cettina (Lunetta Savino), Maria (Margot Sikabonyi), Annuccia (Eleonora Cadeddu) e tutta l’allegra banda, riunita al completo, in una nuova avventura.

Qualche mese fa, Banfi ha fatto intendere che qualcosa potesse realmente capitare, per cercare di dare un finale forse più gradito al pubblico e a tal proposito è intervenuta Maria Pia Ammirati, direttrice della Rai Fiction: “Se dovessimo riuscire a trovare la chiave giusta, la faremo”, dando un briciolo di speranza ai fan.

Eleonora Cadeddu oggi

Eleonora Cadeddu ha prestato il suo volto alla piccola Annuccia, diventata poi solo Anna Martini via via che è cresciuta, anche se per tutta Italia resterà sempre la principessina di Nonno Libero, in Un Medico in Famiglia. L’attrice è praticamente cresciuta sul set e le varie tappe della sua vita le ha vissute sia nel mondo fittizio della famiglia Martini sia in quella della famiglia Cadeddu, ottenendo così due grandi famiglie.

Oggi Eleonora è grande, ha 29 anni e come potete vedere dalla foto che vi abbiamo riportato in cima, è sempre bellissima e gli occhio della piccola sorella di Ciccio (Michael Cadeddu) (nella fiction e anche nella realtà), sono sempre i suoi. La Cadeddu ad oggi è molto attiva sui social ed è un’insegnante di recitazione teatrale per i bambini. Non sappiamo molto della sua vita privata, in quanto è molto riservata, ma speriamo di vederla presto in televisione, in quanto i suoi fan ne sentono la mancanza.