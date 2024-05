Ricordi Rachida di MasterChef? Era amatissima: oggi campa così

In quanti di voi si ricordano di Rachida Karrati, l’ex concorrente di MasterChef? Ecco che cosa fa oggi dopo l’esperienza al talent show culinario, resterete senza parole in quanto ha cambiato vita.

MasterChef è uno di quei programmi che il pubblico aspetta puntualmente ogni anno, è impossibile annoiarsi e in ogni edizione ci si diverte, ci si commuove, ci si affeziona ai vari personaggi e soprattutto si imparano tanti trucchetti e ricettine gustose, messe in campo dai vari chef stellati e dai vari concorrenti.

Tra i vari concorrenti che hanno generato sicuramente più attenzione nel corso degli anni c’è lei, Rachida Karrati la cui personalità dirompente ha diviso l’opinione pubblica. Alla fine l’ex concorrente del talent cooking o la ami o la odi non ci sono mezze misure.

Sicuramente è stato un personaggio che ha generato molto interesse, per non parlare delle varie parodie e meme che sono state fatte su di lei in maniera scherzosa. Per questo in molti si sono chiesti che fine abbia fatto Rachida oggi?

Che fine ha fatto Rachida di MasterChef?

Rachida Karrati, ha partecipato alla 3° edizione di MasterChef tra il 2013 e il 2014 e con la sua preparazione, tra un litigio e un pianto è arrivata comunque ad un passo dalla finale, anche se poi alla fine il vincitore è stato il bravissimo Federico Ferrero.

Alla Karrati è sempre piaciuto cucinare, questa passione gliel’hanno tramandata sua nonna e sua mamma come ha rivelato lei stessa: “Mia madre e mia nonna, tutte grandi cuoche. Adoro cucinare e anche per questo mi piace vivere in Italia. Si mangia benissimo…”.

Una nuova vita

Rachida Karrati dopo aver terminato la sua esperienza a MasterChef, è tornata sotto i riflettori mediante la sua partecipazione all’Isola dei famosi. In seguito, ha deciso di cambiare vita, per questo in molti si sono chiesti che fine avesse fatto l’ex concorrente del cooking show.

Ad oggi, non sappiamo molto di Rachida, in quanto è una persona molto riservata, sappiamo che è rimasta purtroppo vedova e che ha una figlia. Dopo aver abbandonato il mondo dello spettacolo, la donna pare essersi aperta un ristorante tutto suo a Milano, nel quale integra la cucina italiana con quella marocchina e dai piatti che pubblica sui social, pare proprio che le sue ricette siano molto gustose. Per l’appunto, come aveva rivelato in passato: “Mi piace coniugare la cucina delle mie origini, quella marocchina che mia nonna mi ha insegnato fino da quando ero piccola, insieme con la mia quotidianità italiana e bergamasca”. Sicuramente alla Karati, MasterChef ha portato fortuna, voi che dite?