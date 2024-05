Mediaset, l’addio del famoso conduttore è vicinissimo: eppure era il più amato di tutti

Un noto conduttore Mediaset ha deciso di abbandonare la nave. La rete di Berlusconi si poggiava proprio su di lui.

La società di Silvio Berlusconi è nata con il nome di Fininvest. L’idea era creare un impero privato di intrattenimento e anche di informazione. Uno degli slogan portati avanti negli anni ’80 da Berlusconi fu il seguente: “Per una tv libera dallo stato”.

In effetti, la contrapposizione era direttamente contro mamma Rai, effettiva televisione dello stato italiano. Il punto è però che successivamente, nel corso dei primi anni ’90, Berlusconi ha deciso di entrare in politica, divenendo egli stesso un uomo “dello stato”. Contemporaneamente, deteneva uno dei più imponenti imperi televisivi.

Alla sua morte, il diretto successore nella conduzione della rete è stato Pier Silvio, il quale era già amministratore delegato. In molti si sarebbero aspettati da lui che cogliesse l’eredità politica paterna, ma ciò non è avvenuto. Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato esplicitamente di non voler entrare in politica.

In accordo con queste dichiarazioni, il CEO di Mediaset ha operato un vertiginoso cambio di rotta nella gestione amministrativa della rete, proponendo modifiche in diversi show con lo scopo di renderli meno volgari. Questo è accaduto soprattutto al Grande Fratello.

Il conduttore misterioso

Non è noto se il conduttore misterioso abbia intenzione di lasciare Mediaset a causa delle modifiche operate da Berlusconi o se ci sia qualcos’altro sotto. Sta di fatto che le dimissioni di questo uomo su cui si reggeva tutta la rete potrebbero gettare il cda in un vortice di insicurezza.

C’è di più: il conduttore in questione non si ritira dalla scena dello spettacolo, bensì passa alla rete nemica, la Rai. Non tutti hanno preso bene questa ipotetica decisione, soprattutto perché il conduttore in questione è Paolo Bonolis, tra i più amati della rete.

La dichiarazione di Paolo Bonolis

“Beh la domanda mia è di rimbalzo: a fare che? Un programma a caso? No! Non lo so, tutto può essere” questo è quanto ha pubblicamente affermato Paolo Bonolis al microfono di TvTalk. La domanda postagli è stata la seguente: “È vero che passerà alla Rai?”

Insomma, non vi è nulla di certo, né di confermato ufficialmente. Tuttavia, la porta aperta il conduttore l’ha lasciata e in molti hanno scorto in questo dei non detti tra lui e la rete di stato, forse non ancora ufficializzati da un contratto. La versione più accreditata attualmente è quella per cui Bonolis starebbe contrattando con mamma Rai.