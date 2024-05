Giorgia, schiaffi in diretta al famosissimo: la colpa è tutta di Emanuel Lo

Giorgia ha dato diversi schiaffi in pubblico a un volto noto. Non si è fermata, ma non solo: rideva a crepapelle.

Giorgia è una delle cantanti più famose e note della generazione dei millennial e della generazione X. La sua musica ha fatto il giro del mondo, ma lei, in quanto artista e professionista, è sempre rimasta umile. Forse, fin troppo, a sua detta. Il timbro vocalico di Giorgia, infatti, è qualcosa di superlativo.

Non tutti potrebbero ricordare che, in passato, ha avuto un fidanzato dal nome piuttosto conosciuto: Alex Barone. Purtroppo, la vita dell’uomo si è spezzata prematuramente, fatto che ha gettato nello sconforto l’artista, la quale gli ha dedicato una canzone: “Gocce di memoria”.

Negli ultimi anni, però, oltre al talento musicale, Giorgia ha manifestato anche una nuova dote: quella dell’intrattenimento votato allo spettacolo. Difatti, è stata co-conduttrice di Sanremo, ma ha anche presentato alcune serate di programmi televisivi. La verve e la simpatia della cantante è piaciuta a tutti.

Uno degli aneddoti più divertenti che la riguardano, almeno negli ultimi tempi, è relativo a un concerto live. Giorgia si apprestava a cantare il verso di una nota canzone di sua maternità, Come saprei, ma poi si ferma di botto per scoppiare a ridere: “Come saprei capire l’uomo che sei… vabbè, è facilissimo”.

Cosa c’entra Emanuel Lo

La sua vita privata è rimasta piuttosto al sicuro. Infatti, Giorgia è un’artista molto riservata, ciononostante si sa che lei è attualmente sposata con Emanuel Lo. Questi è anche un professore di ballo e coreografo della scuola più famosa di Italia, quella di Amici di Maria De Filippi.

I due sono molto affiatati, molto appassionati. Ogni tanto, sui social, è possibile scoprire anche dei loro viaggi in specifiche mete turistiche. Talvolta, queste vacanze sono organizzate insieme a Elisa, un’altra cantante di alto pregio, in passato “rivale” professionale di Giorgia. Ma quindi a chi li ha dati questi schiaffi?

Gli schiaffi di Giorgia

Gli schiaffi sono stati dati da Giorgia a Biggio. Si trattava di uno sketch comico organizzato da Fiorello per Viva Rai Due. Fiorello interpretava Gabriele Muccino, in veste da regista; Biggio era l’uomo con cui Giorgia tradiva Emanuel, lì presente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ViVa Rai2 (@vivarai2off)

Gli schiaffoni sono giunti tra una risata e l’altra. Emanuel Lo è stato bonariamente costretto da Fiorello a fare delle piroette prima di aggredire, sempre per finta, Biggio, l’uomo con cui la moglie, Giorgia, lo tradiva. Lo sketch ha fatto sbellicare tutti dalle risate.