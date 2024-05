Romina Power, costretta a lavare i vestiti per strada: dopo il successo ridotta così

Romina Power ha raccontato tanto di sé, ma anche della sua ultima esperienza che l’ha condotta dove non immaginava.

Romina Power è una donna dello spettacolo che ha fatto molto parlare di sé di recente. Infatti, tutti potrebbero sapere che lei è stata sentimentalmente legata al cantante Al Bano. Ebbene, quest’ultimo ha proprio ultimamente parlato dei veri motivi per cui si siano separati i due.

Stando alle dichiarazioni del cantante, Romina avrebbe fatto spesso uso di sostante leggere, come ad esempio la marijuana. Se da una parte questo ha condizionato negativamente molti vecchi fan della diva, dall’altra, c’è stata una parte di costoro che si è divertita nel sapere che anche Power è un essere umano, con le sue fragilità.

Ad Al Bano l’erba non piaceva, ma ha tenuto a sottolineare che il vizio del fumo non gli abbia mai aggradato, indipendentemente da chi fumasse, amici o parenti che fossero. Ad ogni modo, Romina Power non si è mai fermata e non ha mai accondisceso a compromessi.

Al giorno d’oggi, è possibile affermare che Romina Power abbia dato quasi tutto ciò che poteva al mondo dello spettacolo, per cui, stando ad alcune informazioni, sarebbe in procinto di prendersi una lunga pausa. Lo hanno confermato le ultime notizie giunte proprio su di lei.

Romina lava i panni per strada

Molti utenti che seguono Romina Power sui social si sono sorpresi quando hanno saputo che la loro beniamina stesse lavando i propri abiti per strada. L’allarme è giunto poiché lei stessa ha pubblicato una foto su Instagram, con la didascalia che segue: “La lavanderia”.

Non tutti hanno infatti compreso la dinamica dell’accaduto. Perciò, nella sezione commenti del suo post, vi erano coloro che già sapevano e coloro che, atterriti e sgomenti, chiedevano maggiori informazioni in merito al destino di Romina Power. Niente paura: è solo in viaggio a Bali.

Il viaggio a Bali

Romina Power ha deciso di intraprendere un viaggio a Bali per ragioni non meglio identificate. Vero è che in uno dei suoi post ha parlato di una profonda necessità, ossia quella di riallineare le proprie percezioni e priorità. Difatti, ha scritto così in una delle didascalia in questione: “A volte bisogna andare lontano per ritrovarsi”.

I suoi fan l’hanno lodata molto nella sezione commenti, ma non solo: ci sono anche persone di Bali che hanno seguito Romina sui social e le hanno lasciato un piccolo ricordo virtuale. Romina adesso sta per tornare a casa.