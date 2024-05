Anna Pettinelli si sbottona, la confessione su Rudy Zerbi: “Abbiamo fatto…” | è successo fuori dagli studi di Amici

Anna Pettinelli: la sua carriera prima e dopo Amici

Anna Pettinelli è una figura ben nota nel mondo dello spettacolo italiano. La sua carriera è stata caratterizzata da molteplici avventure televisive, ma ciò che negli ultimi anni l’ha fatta diventare particolarmente famosa è stato il suo ruolo di professoressa in Amici di Maria De Filippi. La sua partecipazione a questo popolare programma televisivo ha reso Pettinelli un volto familiare per molti spettatori italiani.

Spesso la show-woman è stata anche oggetto di interesse per la sua vita personale. Recentemente, durante un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, ha condiviso alcuni dettagli intimi riguardo alla sua situazione sentimentale. Dopo la fine della sua relazione lunga e travagliata con il manager Stefano Macchi, Pettinelli ha trovato nuovamente l’amore.

Lascia molto alone di mistero intorno al suo nuovo compagno e lo fa volutamente, a suo dire per un po’ di scaramanzia. L’uomo sembra in ogni caso aver conquistato il cuore dell’artista. Descrivendolo come un uomo che la capisce e la supporta, Pettinelli ha rivelato di essere innamorata di lui da diversi mesi. Nonostante le sfide e le diffidenze che la sua esperienza passata le ha insegnato ad avere, Pettinelli sembra aver trovato conforto e stabilità nella sua nuova relazione.

Sappiamo di questo individuo solo che si chiama Giuseppe e che lavora nel mondo della cucina. Ma a fare maggiormente parlare il pubblico in merito ad Anna Pettinelli sembrano essere le questioni irrisolte con il suo storico collega televisivo.

Tra critiche e i rapporti con Rudy Zerbi: cosa accade tra i due

Pettinelli è una donna forte e con un carattere molto diretto. Questo negli anni l’ha portata a dover affrontare oltre alle critiche anche qualche minaccia. Anzi, proprio di recente, una minaccia sui social media l’ha lasciata basita. Nonostante le critiche siano una costante nella sua carriera, Anna ha rivelato che stavolta ha ricevuto un messaggio estremamente violento. Tuttavia, dimostrando una grande apertura d’animo, ha accettato le scuse del ragazzo responsabile della minaccia, suggerendo che potrebbe aver bisogno di aiuto.

Quello che invece pare non avere una vera soluzione è l’incrinarsi del rapporto con Rudy Zerbi. In passato i due avevano un ottimo rapporto di amicizia, consolidato anche con alcune vacanze passate insieme con i rispettivi compagni. Con gli anni però qualcosa è cambiato e Pettinelli conferma che la loro amicizia non è più la stessa. Parla di un Rudy diverso, come se non lo conoscesse più. E gli attriti tra i due sono stati evidenti in trasmissione.

Il possibile ritorno da Maria De Filippi

Riguardo al suo ritorno ad Amici, Pettinelli si è mostrata entusiasta. Affermando di amare lavorare con i giovani talenti del programma, ha evidenziato l’importanza di trasmettere loro la sua esperienza dopo oltre cinquant’anni di carriera nel mondo dello spettacolo. Pettinelli ha anche condiviso alcune osservazioni sui suoi colleghi, rivelando un rapporto speciale con alcuni di loro.

A quanto pare Anna Pettinelli tornerà a riempire le puntate di Amici e a regalarci emozioni con i suoi insegnamenti.