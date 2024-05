Emanuel Lo beccato con la ballerina fuori dagli studi di Amici: lo scatto è inequivocabile

Dopo il racconto della crisi con Giorgia, la cantante e moglie, viene immortalato in una foto con una ballerina.

Emanuel Lo è un ballerino professionista, attualmente ingaggiata presso la rete Mediaset per fornire la sua presenza al servizio del talent show di Maria De Filippi, Amici. Emanuel Lo è molto ben voluto nel settore e, anzi, una delle sue caratteristiche più apprezzate, è l’energia.

I suoi balli e le sue coreografie sono stati spesso giudicati esplosivi. Talvolta, proprio per la natura dello show, Emanuel ha necessità di esibirsi, in modo tale da far comprendere al meglio i passi che gli altri, gli allievi, dovranno imparare e interiorizzare. In quelle occasioni, Lo fa cadere giù il palco.

Tuttavia, da un punto di vista umano, è bene sottolineare che Emanuel abbia avuto spesso frizioni con i colleghi insegnanti. Il più delle volte, questi hanno avuto pareri contrastanti riguardo al salvare o meno degli alunni della scuola più amata di tutta la penisola italiana.

Tra questi, vi è sicuramente Lorella Cuccarini, altra insegnante di danza. Tuttavia, nonostante tutto, Emanuel Lo è stato sempre benvoluto. In un certo senso, prima di questo ultimo evento che lo vede protagonista, è sempre stato poco sotto i riflettori. Finché una delle sue alunne non ci si è messa di mezzo.

La foto incriminante

A quanto pare, Emanuel Lo è stato sorpreso fuori dagli studios di Amici in compagnia di una sua studentessa. Secondo tutti, la foto è inequivocabile, ma non nel modo in cui si possa pensare. Questa foto è stato tra l’altro postata sui social, insieme a tante altre.

La ragazza in questione è Isobel Kinnear, ballerina provetta che ha incantato il mondo di Canale 5 con le sue doti di ballo. Inoltre, molti non si rendono conto di quanti anni effettivamente abbia. Isobel sembra una donna adulta, ma ha appena la maggiore età.

La foto inequivocabile

In effetti, la foto in questione è senza dubbio una foto amichevole. Non c’è ombra di dubbio, poiché Isobel ha più volte parlato del maestro Lo come se fosse un fratello maggiore o addirittura uno zio tanto caro che insegna loro la verità sulla danza.

Infatti, nella sezione commenti del post di Isobel non c’è stato nessuno che abbia frainteso la foto. Emanuel è in effetti felicemente sposato con Giorgia, benché abbia confermato di aver vissuto insieme a lei dei momenti di crisi.