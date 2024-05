Jasmine Carrisi, trapela l’identità della sua ‘gemella’ segreta: spesso l’avete scambiata per lei

Jasmine Carrisi ha una sorella gemella di cui nessuno sapeva alcunché. La sua identità però è stata rivelata: ecco dove l’hai vista.

Non tutti lo sanno, ma Jasmine Carrisi è la figlia 23enne di Al Bano e Loredana Lecciso. Si tratta della figlia maggiore della ex coppia sposata. Jasmine aveva anche una sorella mai conosciuta: Ylenia, nata dal matrimonio tra Al Bano e Romina Power. La vicenda di Ylenia ha scosso l’opinione pubblica già anni addietro.

Anche Jasmine è rimasta folgorata da questa storia di cui ha sentito parlare tutti, senza poterla vivere in prima persona, ma traendone tutto il dolore. Ad ogni modo, nonostante ciò, Jasmine si è sempre mostrata come una ragazza solare e gioiosa.

Proprio di recente, la 23enne ha fatto visita agli studi Mediaset a Cologno. Il tutto è stato documentato tramite foto e post su Instagram, ma a questi hanno risposto diversi haters. Innanzitutto, le hanno intimato di tornare a studiare o di trovarsi un lavoro vero; in secondo luogo, le hanno dato della raccomandata.

Le critiche sono poi volate sul versante degli insulti pesanti, al di là, dunque delle offese in campo lavorativo. La più gettonata è stata questa: “Ma vai a lavorare”. Ciò che è emerso, però, è anche un certo raziocinio da parte dei fan della suddetta, i quali hanno sottolineato l’ipocrisia degli haters che odiano lei, ma amano il padre Al Bano.

La gemella nascosta di Jasmine

Tra i commenti più velenosi che sono emersi da una lettura di alcuni post di Jasmine, vi sono sicuramente quelli che la additano come una donna dai facili costumi. Ad avallare le argomentazioni di costoro vi è il fatto che Carrisi avrebbe ricorso alla chirurgia plastica, già in giovane età.

La correlazione non è chiara. Tuttavia, tra coloro che amano commentare le foto di Jasmine, vi sono anche quelli che hanno notato una somiglianza con un altro personaggio dello spettacolo. Le due sono gemelle, in pratica due sosia che spesso vengono confuse l’una per l’altra: lei e la madre Loredana Lecciso.

Le somiglianze tra le due

Da un punto di vista prettamente estetico, in molti, anche i fan, hanno confermato una effettiva somiglianza tra madre e figlia. Entrambe sono bionde, hanno un corpo sinuoso e il medesimo taglio di occhi. Ciononostante, da un punto di vista caratteriale, sarebbero agli antipodi.

Infatti, una volta Jasmine ha detto quanto segue in un’intervista, relativamente a Loredana: “Non lo voglio dire però…due scatoloni! Sicuramente io da adolescente non ero tranquilla, ero io quella più problematica tra me e mio fratello. Ad esempio tornavo a casa con i capelli viola, mi facevo i piercing senza dire nulla”.