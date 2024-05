Maria Teresa Ruta vittima di violenza, il racconto da brividi: “Chiusa in un portoncino …”

La lunga carriera televisiva e la rivelazione fatta ai microfoni

Maria Teresa Ruta è una figura nota al grande pubblico italiano per la sua partecipazione a diversi programmi televisivi e per la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Nata a Napoli il 17 settembre 1955, Maria Teresa ha iniziato la sua carriera come ballerina e modella, per poi approdare alla televisione dove ha ottenuto grande successo.

La sua fama è cresciuta negli anni per poi subire una battuta d’arresto alla quale Maria Teresa ha reagito con la partecipazione a programmi molto in vista come L’isola dei famosi, dove ha dimostrato la sua personalità forte e carismatica e grazie a cui è riuscita a tornare a calcare le scene del panorama televisivo.

La sua partecipazione al programma di approfondimento Storie italiane qualche anno fa però l’ha fatta tornare inaspettatamente sotto i riflettori. La puntata andata in onda il 18 ottobre 2019 su Rai 1 ha mostrato un aspetto della donna che non tutti conoscevano. Ruta si è aperta e ha parlato di un episodio del suo passato che le ha cambiato la vita.

Maria Teresa parla di violenze e la sua testimonianza ha suscitato grande commozione e ha portato l’attenzione sul tema della violenza di genere e sulla necessità di combatterla attraverso l’educazione al rispetto e all’amore, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni.

Maria Teresa Ruta confessa la violenza subita

Durante l’intervista esclusiva concessa alla conduttrice Eleonora Daniele, Maria Teresa ha rivelato di aver subito una brutta violenza quando era giovane. Questo evento traumatico, accaduto a La Spezia quando aveva solo 19 anni, ha segnato profondamente la sua vita e ha influenzato le sue scelte e i suoi comportamenti per anni. La nota star dello spettacolo ha confessato di aver impiegato ben 20 anni per parlare pubblicamente di questa terribile esperienza, proprio perché il senso di vergogna e colpa l’hanno accompagnata per lungo tempo.

Durante la trasmissione, Maria Teresa ha raccontato dettagliatamente l’aggressione subita, descrivendo come sia riuscita a difendersi con tutte le sue forze. Un gruppo di ragazzi l’aveva a quanto pare seguita e accerchiata, il tutto accaduto alla luce del giorno in quanto erano circa le 14.00. Riuscirono a derubarla di collana e borsetta e nessuno in strada si avvicinò per soccorrerla. La stessa Ruta dice di aver dato calci e pugni ma che probabilmente questa cosa aveva eccitato gli aggressori, che “Mi avevano rinchiusa in un portoncino”. Per fortuna sono poi scappati via e Maria Teresa Ruta non ha subito violenza sessuale, ma questo episodio ha sconvolto il suo approccio alla vita quotidiana.

L’appello a cuore aperto

Maria Teresa Ruta ha concluso il suo intervento lanciando un appello alle istituzioni, chiedendo maggiori misure di sicurezza e prevenzione, e invitando tutte le donne a non tacere di fronte agli abusi e alle ingiustizie.

La sua testimonianza è stata un importante messaggio di speranza e di incoraggiamento per tutte le vittime di violenza, dimostrando che è possibile superare il dolore e trovare la forza per lottare per la giustizia e per un mondo migliore.