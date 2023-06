Mario Balotelli, ma come si è conciato per il matrimonio del fratello: altro che eleganza!

Mario Balotelli è al centro dell’attenzione per via dell’outfit scelto per il matrimonio del fratello Enock Barwuah. Ecco una foto condivisa sa lui in persona su Instagram.

Mario Balotelli, nato il 12 agosto 1990 a Palermo, a soli 22 anni è stato inserito nella classifica del Pallone d’Oro FIFA 2021. E’ il calciatore italiano ad aver segnato più reti in campionati europei fuori Italia. Considerato forte fisicamente, spicca nel ruolo di attaccante esterno. Calcia bene nelle punizioni e ai rigori, ragion per cui tante sono le società calcistiche a contenderselo.

Tutti sanno che ha un fratello adottivo anche lui calciatore, Enock Barwuah. Ha giocato nelle squadre dell’Inghilterra, Malta e Italia. A causa del carattere difficile, è stato spesso squalificato per essere andato contro gli arbitri.

Enock si è fatto conoscere dal pubblico in una delle precedenti edizioni del Grande Fratello Vip, precisamente quella vinta da Tommaso Zorzi. Ragazzo educato e a modo, si è tenuto fuori dalle liti dei compagni d’avventura per focalizzarsi sul suo percorso televisivo. Durante la sua permanenza nella casa ha sempre speso belle parole per il fratello, confermando così la solidità del loro rapporto.

Dopo il Gf Vip è sparito dalla circolazione. Del resto è ben risaputo che predilige la riservatezza, nonostante abbia come fratello uno dei calciatori più affermati del momento. Eppure di recente ha fatto uno strappo alla regola pubblicando le foto del suo matrimonio con Giorgia Migliorati. Tuttavia gli occhi sono stati puntati su Mario Balotelli per l’outfit.

Valanga di critiche per Mario Balotelli

Al Gf Vip Enock aveva parlato della sua fidanzata, ormai moglie a tutti gli effetti, invitando implicitamente le donne della casa a non fare passi falsi con lui. L’unica volta che si è battuto per il suo amore è stato quando Selvaggia Roma ha insinuato di un loro flirt in passato. Giorgia è intervenuta con un video rassicurando il ragazzo sul fatto di averla ignorata del tutto.

All’evento sono stati invitati alcuni ex compagni d’avventura, come Francesco Oppini, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta (a breve accoglieranno nella loro vita il primo figlio). I due sposi hanno condiviso degli scatti, proprio come gli invitati. Anche Balotelli, il testimone di lui, ha fatto lo stesso e non sono mancate le critiche.

Un outif non approvato dal web

Secondo qualche utente social il calciatore non ci ha azzeccato con la scelta dell’abbigliamento. Ha puntato su uno stile total black con una t-shirt a mezzemaniche e un gilet. Gli altri invitati, invece, come richiedono certi eventi hanno scelto la camicia.

A prescindere da questo particolare, Balotelli ha ricevuto anche tanti complimenti dai fan e gli auguri per Enock non sono mancati.