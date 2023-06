Antonella Clerici, la figlia ha finito gli esami: ecco quale liceo (difficilissimo) ha scelto per il prossimo anno

La figlia di Antonella Clerici ha finito finalmente gli esami. Ecco quale liceo ha scelto per il prossimo anno, tra l’altro molto difficile. Sua mamma sarà molto orgogliosa di lei, anche perché non le ha mai fatto mancare l’appoggio e il sostegno.

Antonella Clerici ha aggiornato i suoi followers per quanto riguarda sua figlia Maelle, la ragazzina infatti ha superato gli esami di terza media e ha già scelto il liceo che vorrà frequentare il prossimo anno. È un indirizzo molto difficile, quindi la ragazza deve essere veramente molto brava e portata per lo studio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Maelle, è la figlia di Antonella Clerici e del suo ex compagno, Eddy Martens, con il quale le cose precipitarono non proprio in maniera pacifica, almeno all’inizio. All’inizio l’uomo non ne voleva molto sapere del suo ruolo di padre, ma fortunatamente con il tempo, Eddy è maturato e adesso pare abbia riallacciato i rapporti con sua figlia, anche se lui vive in un altro Stato. La ragazzina infatti, vive con sua mamma e con il suo attuale compagno, Vittorio Garrone.

La rivincita di Maelle

Antonella Clerici, non è soltanto amata come conduttrice televisiva, ma lo è anche molto nella sua veste di mamma. La piccola Maelle i fan, praticamente l’hanno vista crescere tra i vari post e interviste rilasciate dalla donna. All’inizio per lei le cose non sono state facili, in quanto la mancanza della figura paterna l’aveva destabilizzata. Era stata la stessa Antonellina a dichiarare che sua figlia non voleva recarsi dal padre, in quanto tra i due il rapporto non era proprio idilliaco.

Fortunatamente Martens, dopo essere per primo maturato lui stesso, ha trovato la chiave per aprire il cuore ferito di sua figlia e adesso le cose vanno decisamente molto meglio. Per quanto riguarda la scuola invece, anche lì la figlia della Clerici all’inizio non ha passato momenti felici, in quanto i suoi compagni di classe pensavano fosse raccomandata, visto la visibilità di sua mamma. Ma dopo tanti sforzi, Maelle si è fatta apprezzare per quello che vale e non per la sua familiarità.

Esami passati e mamma Antonella è felice

La figlia di Antonella Clerici, Maelle, ha finito gli esami ed è pronta ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita alle scuole superiori. La ragazzina ha scelto il liceo classico, indirizzo non proprio facilissimo se non sei portato nello studio.

Con uno scatto social di sua figlia, una Clerici molto orgogliosa ha scritto: “Esami finiti. Maelle verso il liceo classico”. La figlia di Martens è molto portata per lo studio come ha dichiarato sua mamma: “Ha tante amiche e l’anno prossimo farà il classico a Novi, un ottimo liceo pubblico. Lei lo sa: il mio mantra è la cultura rende liberi. E infatti è una ragazza studiosa”.