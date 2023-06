Mediaset, conduttrice stroncata dopo 9 anni: “Dall’alto si inizia a fare pulizia”

Un noto influencer ha pubblicato una Instagram story in cui ha fatto riferimento a una delle conduttrici di punta del momento. Ciò che ha riferito ha lasciato gli utenti social di stucco.

In questi giorni molti programmi televisivi sono saltati per rispettare il lutto della famiglia di Silvio Berlusconi. Purtroppo è andato via in modo del tutto inaspettato, dato che si era recato in ospedale per fare dei controlli di routine. L’intera Italia è sprofondata nella disperazione più totale perché ha dovuto salutare uno degli uomini che ha fatto la storia del Paese.

Ai funerali si sono recati tanti volti noti del mondo dello spettacolo italiano, come Alfonso Signorini, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Barbara D’Urso e tanti altri ancora. L’intera famiglia Berlusconi era presente al triste evento, in quanto i figli hanno ringraziato calorosamente tutti coloro che hanno partecipato.

Allo stesso tempo sul web in tanti gli hanno dedicato un pensiero. Quelli non consoni per la situazione sono stati fortemente criticati, come quello di Giorgia Soleri. L’investigatore social, Alessandro Rosica, ha realizzato delle storie per esternare il suo disappunto.

Di recente poi si è focalizzato su un’altra persona molto famosa, ma in riferimento al suo presunto ritiro dalla conduzione di noti programmi televisivi. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Addio alla conduttrice della Mediaset

Rosica ha espresso un suo pensiero su una delle donne più amate del momento. Lei ha ottenuto la popolarità partecipando a una precedente edizione de L’Isola dei famosi e si è aggiudicata il secondo posto (la vittoria è stata data a Vladimir Luxuria). In un programma della De Filippi ha trovato l’amore finendo al centro delle critiche perché lui era impegnato con un’altra.

Sono convolati a nozze ed è nato un figlio. Poi si sono lasciati per ben due volte, però non hanno mai divorziato. Nel frattempo lei è stata al centro del gossip con un campione del motociclismo e un hair stylist che ha partecipato di recente al Grande Fratello Vip. Con quest’ultimo è rimasta in buoni per via della figlia. Tutti gli indizi portano a lei: Belen Rodriguez.

“Adesso tocca ai prossimi”

“Non riconfermata nemmeno per Le Iene, direi che dall’alto si inizia a fare pulizia dopo 40 anni era ora…Adesso tocca ai prossimi”, ecco cosa ha scritto l’investigatore sociale nella sua storia di Instagram. Ha proposto un post preso dalla pagina giuseppeporro.it dove si dice che Belen sono 9 anni ha detto addio a Tu si que vales.

La notizia ha colto i fan alla sprovvista, dal momento che è impensabile non vederla più accanto a Maria De Filippi nel programma del sabato sera. Non sarà presente nemmeno a Le Iene per motivi ancora avvolti nel manto del mistero. Per scoprire cosa sta succedendo alla showgirl non ci resta che attendere.