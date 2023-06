Storie Italiane, “il mio medico non l’aveva capito”: Eleonora Daniele gelata | Il tumore non diagnosticato

Eleonora Daniele di Storie Italiane è sotto shock! Il medico non l’aveva capito e il tumore non è stato diagnosticato, “doccia fredda” per il personaggio pubblico dopo che le hanno dato questa tremenda notizia.

Gelo per Eleonora Daniele di Storie Italiane, un altro caso di “malasanità” ha colpito ancora il nostro Paese. Il medico non l’aveva capito e il tumore non è stato diagnosticato.

La donna ha passato dei momenti terribili dopo aver ricevuto la conferma tardiva della diagnosi, vediamo cos’è successo.

Eleonora Daniele è la nota conduttrice e giornalista di 46 anni, famosa principalmente per essere il volto indiscusso del programma, Storie Italiane, conclusasi recentemente.

A tal proposito, la conduttrice ha voluto festeggiare questi 10 anni di conduzione con una torta a fine puntata e ha ringraziato tutte le donne che la seguono da sempre.

Sarà un “tris di bionde” per la Rai…

In questi giorni c’è stato grande fermento in casa Rai, in quanto visti i cambiamenti che aleggiavano nell’aria già da un po’, il futuro di alcune conduttrici era a rischio. Su 4 ne sono state salvate 3. Come ben saprete, Serena Bortone non sarà più alla conduzione del suo programma, Oggi è un altro giorno dalla prossima stagione, mentre Eleonora Daniele, Antonella Clerici e Mara Venier, rimarranno ai loro programmi attuali.

Visti i notevoli ascolti che le tre conduttrici hanno portato anche quest’anno in casa Rai, l’emittente le ha volute premiare con il rinnovo del loro contratto. Addirittura la Clerici, oltre al programma, È sempre Mezzogiorno, condurrà anche The Voice Senior e The Voice Kids.

Quel tumore non diagnosticato e il miracolo del papà…

La cantante Francesca Alotta ha fatto “gelare il sangue” alla povera Eleonora Daniele, la quale durante la sua intervista a Storie Italiane, ha raccontato di quel tumore all’utero che non gli era stato diagnosticato. In pratica il suo ginecologo non l’aveva capito e la donna continuava a stare male, poi una conoscente di suo papà (scomparso tempo prima), le ha consigliato di rivolgersi immediatamente ad un altro medico, in quanto aveva riconosciuto i sintomi del brutto male.

Come ha dichiarato la cantante di Non Amarmi: “Quella donna mi ha salvato la vita, è stato un angelo mandato da mio padre. La mia amica mi ha detto che la cognata era morta l’anno precedente con la stessa malattia e gli stessi sintomi… Lei mi ha salvato la vita”. Ancora esterrefatta, la Daniele ha così concluso: “È incredibile, tuo papà ha manifestato in questo modo la sua presenza vicino a te…”.