Memo Remigi, dopo la cacciata dalla Rai, la rivincita: “Ho una notizia da darvi” | Chissà la reazione della Bortone

Memo Remigi dopo la cacciata dalla Rai si è preso la rivincita. Chissà cosa ne penserà Serena Bortone di tutta questa storia? Soprattutto perché anche lei molto presto potrebbe non avere più un lavoro nell’emittente Statale?

Dopo lo scandalo e la cacciata dalla Rai, Memo Remigi si prende la sua rivincita. Nessuno avrebbe mai pensato che le sorti si sarebbero ribaltate, chissà cosa ne penserà la Bortone di tutto questo?

Per il momento pare proprio che i ruoli si siano invertiti, Memo alla ribalta, mentre Serena potrebbe presto essere disoccupata.

Per chi non avesse seguito questo scandalo, il cantautore Memo Remigi, ha rivolto delle pesanti molestie in diretta ai danni di Jessica Morlacchi, durante una delle puntate di Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.

Ovviamente, il personaggio fisso del programma, è stato immediatamente licenziato dalla Rai, il quale ha dichiarato: “È stato un gesto senza malizia, scherzoso, ma sicuramente inopportuno. Io e lei abbiamo avuto sempre un rapporto amichevole, di grande confidenza e complicità: dopo il fattaccio l’avevo chiamata, ma non mi ha mai risposto”.

Dove andrà Serena Bortone?

Come in molti di voi sapranno, ci sono stati grandi cambiamenti in Rai, dopo la formazione dell’attuale governo, motivo per cui da settembre potreste non trovare più i volti che eravate abituati a vedere. Tra le varie sostituzioni, licenziamenti e spostamenti, è finita nel mirino anche Serena Bortone, la quale dalla prossima stagione non sarà più la conduttrice di, Oggi è un altro giorno.

A quanto pare al suo posto potrebbe arrivare Caterina Balivo, mentre la Bortone non si è capito se cambierà direttamente emittente televisiva o semplicemente traslocherà sui Rai 3 e prendendo il posto di Massimo Gramellini, condurrà un nuovo programma. Ovviamente questi sono ancora rumors, in quanto manca ancora l’ufficialità, che molto probabilmente arriverà nei prossimi mesi estivi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Comoshapira (@memo.remigi)

Meme Remigi vs Serena Bortone

Dopo essere stato cacciato dalla Rai, Meme Remigi ha letteralmente diviso il web, c’è chi sostiene che il cantautore se lo sia meritato e chi lo “appoggia” dichiarando che la reazione della Morlacchi è stata eccessiva. Ovviamente queste sono libertà di pensiero che ognuno di voi potrà prendere liberamente. Ad ogni modo, dopo il suo licenziamento, Remigi ha preso la sua rivincita.

Infatti, il suo libro, Sapessi com’è strano, è uno fra i 5 libri candidati a ricevere il premio CartaCanta. Chissà cosa ne penserà Serena Bortone di tutta questa storia? Soprattutto perché mentre Remigi va verso la risalita, il suo futuro lavorativo sta crollando verso la deriva. Chissà se ci sarà mai un confronto tra i due?