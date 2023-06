Sergio Sylvestre, vi ricordate il gigante buono di Amici? Meritava un’altra fine

Sergio Sylvestre, noto come Big boy, dopo il successo ottenuto con la vittoria ad Amici ne ha fatta di strada. Eppure a oggi sembra un’altra persona. Andiamo a scoprire com’è a distanza di anni.

Amici è il talent show di Maria De Filippi che permette ai giovani di rendere la propria passione una carriera a tutti gli effetti. Infatti sia ballerini che cantanti hanno la possibilità di farsi conoscere dagli italiani mettendosi alla prova nello studio del programma televisivo. L’ultima edizione è stata vinta da Mattia Zenzola, allievo seguito da Raimondo Todaro.

In compenso Isobel Kinnear e Angelina Mango hanno ottenuto dei contratti soddisfacenti, oltre che pareri positivi dai critici presenti tramite collegamento alla finale di Amici. Inoltre le due si sono esibite al concerto che si è tenuto a Roma in questi giorni con Giulia Stabile al timone della conduzione. A breve con l’inviato de Le Iene Nicolò De Divitiis andrà in onda nel piccolo schermo.

I provini per la prossima edizione avranno inizio, dunque professionisti e maestri torneranno a lavorare accanto alla De Filippi. Nonostante lo scorrere del tempo, il talent show non smette mai di entusiasmare. Allo stesso tempo realizza i sogni dei più talentuosi che riescono a portare a casa la coppa della vittoria e un prestigioso montepremi.

Tra questi non si può non menzionare l’indimenticabile Big man, ovvero Sergio Sylvestre. Ha sottratto per una manciata di voti la vittoria a Elodie e da allora si sta dedicando alla musica. Ma avete visto dei suoi scatti recenti? Eccone uno per mostrare com’è a distanza di anni.

Curiosità su Sergio Sylvestre

Sergio è nato a Los Angeles il 5 dicembre 1990 ed è arrivato in Italia prima come turista poi ha deciso di trasferirsi a Lecce lavorando al locale Samsara beach come cantante. Nel 2015/2016 si è messo alla prova ad Amici ed è entrato a far parte della squadra blu con a capo Nek e J-Ax. Ha vinto con il 61% di voti battendo così Elodie.

Subito dopo è partito per il tour Big boy live tour dopodiché ha collaborato con Rocco Hunt realizzando il singolo Prego. Con Fedez poi ha inciso il brano Italia per me. Con Giorgia ha scritto Con te che ha proposto al Festival di Sanremo 2017 ottenendo il sesto posto. Nel 2020 ha cantato l’inno italiano della Coppia d’Italia che vedeva contro Napoli e Juventus. Si è scusato per non aver ricordato le parole del testo.

Ecco com’è oggi il cantante di Amici

Osservando le foto condivise sul suo profilo Instagram, è evidente che il tempo non abbia inciso per niente. Ha sempre il sorriso che lo contraddistingue e un’allegria che traspare da tutti i pori.

Non è solo la sua musica a renderlo unico agli occhi della massa, ma anche la personalità radiosa e coinvolgente. E’ impossibile non amarlo.