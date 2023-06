Matteo Bocelli, non avete idea con chi sia stato fidanzato: è una Miss Italia famosissima

Matteo Bocelli è finito al centro del gossip per la relazione con una delle giovani più belle del mondo dello spettacolo italiano. E’ stata fidanzata in passato con un ex tronista di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta.

Nato a Forte dei marmi l’8 ottobre 1997, Matteo Bocelli è il figlio di Andrea Bocelli. Oltre ad avere una voce fantastica, ha anche un fisico statuario. Infatti le fan hanno perso completamente la testa per lui e lo seguono senza sosta sia ai concerti che sui social.

Matteo è nato nel primo matrimonio, ovvero quello del padre con Enrica Cenzatti. I due si sono separati nel 2002 e da allora il ragazzo vive con la madre. Nonostante tutto ha sempre mantenuto un buon rapporto con il padre, anche perché ci sono state varie collaborazioni nel corso del tempo. A differenza del fratello che nella vita svolge il lavoro di ingegnere, lui ha voluto seguire le orme del padre.

Non tutti sanno che ha anche una sorella, nata dal secondo matrimonio con Veronica Berti, e si chiama Virginia. Per fortuna nella famiglia allargata regna sovrana la serenità. Matteo si è anche dedicato al lavoro di modello collaborando con delle case di moda, tra cui Guess. Nel 2017, per esempio, ha posato con la cantante Jennifer Lopez.

Sicuramente si sarà sentito onorato di aver avuto questa possibilità. Per quanto riguarda la vita sentimentale, pare che ci sia stato del tenero con una bellissima ragazza vincitrice di un concorso noto nel piccolo schermo. Molti si ricorderanno di lei. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Una Miss nella vita di Matteo Bocelli

La ragazza in questione è nata a Genova il 27 gennaio 1999 e ha vinto l’80° edizione di Miss Italia. Era il 2019 quando ha portato a casa lo scettro e la corona e da allora è diventata popolare. Occhi ammalianti, capelli lunghi neri e fisico statuario. Ha tutto le carte in regola per sfondare nel mondo spettacolo.

Doveva partecipare alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, ma per motivi familiari è stata costretta a tornare in Italia. Ha affiancato Enrico Papi nella conduzione di Scherzi a parte e in passato è stata al centro del gossip per l’amicizia con Eros Ramazzotti.

Fidanzati o semplici amici?

Lei è Carolina Stramare. E’ stata legata per un po’ di tempo con all’ex tronista Mattia Marciano di Maria De Filippi. Poiché sono circolate delle foto sulla miss e il cantante, in tanti hanno pensato a una love story.

In realtà nei vari siti si possono leggere delle interviste di lei in cui dichiara che tra loro c’è solo una semplice amicizia. Nonostante tutto i fan sperano che possa scoccare la scintilla. Del resto entrambi sono giovani e…bellissimi.