Giulia Stabile e la verità sulla presunta malattia: “Mi state mancando di rispetto”

Giulia Stabile ha deciso di vuotare il sacco sulla sua malattia, ma solo dopo delle critiche ricevute da degli utenti social. Ecco lo sfogo condiviso sul web.

Giulia Stabile è nota per essere una belle ballerine professioniste del talent show Amici di Maria De Filippi. Tutto ha avuto inizio quando ha superato i provini anni fa convincendo tutti i maestri di ballo, inclusa Alessandra Celentano. Infatti ogni stile di danza sa renderlo suo e il risultato è sempre sorprendente.

In questi giorni ha condiviso delle storie su Instagram con alcuni allievi dell’ultima edizione di Amici. In una è comparsa con Ndg, l’ex allievo di Lorella Cuccarini, in atteggiamenti più che amichevoli. Di conseguenza i follower hanno fatto delle domande su Sangiovanni. I due si sono conosciuti grazie al talent show, in quanto sono arrivati mano nella mano in finale.

Per ora non si sa come sta procedendo la relazione, ragion per cui non ci resta che attendere. Giulia era a Roma in compagnia di Isobel Kinnear e Gianmarco Pretelli per il concerto tenutosi giorni fa. E’ stato condotto dalle due ballerine e da Nicolò De Divitiis de Le Iene. Durante la serata si è presentata Alessandra Celentano che ha fatto fare a tutti i presenti una lezione di danza classica alla sbarra.

Mattia Zenzola, Benedetta Vari, Maddalena Svevi, Wax, Angelina Mango e tanti altri ancora si sono esibiti. Sicuramente è un periodo magico e ricco di soddisfazioni per Giulia, anche se deve fare i conti con le critiche di qualche utente social. Non ha potuto fare a meno di parlare della sua malattia.

Giulia Stabile, una furia sui social

“Accetto tutto ciò che vi inventate sul mio conto, sempre senza dire una parola, ma qui anche no”, così ha esordito la ballerina di Amici. Purtroppo sa che la popolarità ha anche un lato negativo, dunque si aspetta delle critiche che ha imparato a ignorare.

Stavolta, però, ha fatto uno strappo alla regola perché stufa di leggere commenti inerenti a una malattia che la riguarda in prima persona. In questo modo spera di supportare coloro che vivono il suo stesso disagio.

“Mi date l’opportunità di sensibilizzare”

“Mancate di rispetto a me e soprattutto a chi soffre di questa malattia, detto ciò mi date l’opportunità di sensibilizzare chi mi segue su determinati temi”, ecco cosa ha scritto Giulia su Instagram. Ha condiviso uno screenshoot riguardo la definizione della malattia di cui soffre, ovvero il disturbo di Huntington .

Si tratta di una malattia rara neurodegenerativa del sistema nervoso centrale. Causa movimenti involontari brevi degli arti, del tronco e del collo e disturbi psichiatrici. Al momento non c’è una cura, ma al momento non manifesta sintomi. Tuttavia Giulia non può fare altro che conviverci.