Stefano De Martino, la confessione senza un minimo di vergogna: “Piango perchè…”

Stefano De Martino, l’amatissimo showman a ruota libera. La confessione sul pianto.

È decisamente molto cresciuto come uomo e come showman l’affascinante Stefano De Martino da quando è entrato a far parte del mondo dello spettacolo in pompa magna. Si è fatto conoscere ad ampio raggio, sia dal grande pubblico che dagli addetti ai lavori, ad Amici. Allora era poco più che maggiorenne.

Non vinse ma arrivò quinto alla finalissima. Lì conobbe Emma Marrone, con la quale iniziò una storia d’amore. Poi però, sempre alla corte di Maria De Filippi, conobbe Belen. Lei era da poco single e il tradimento avvenne in diretta. Tra un ballo e l’altro la complicità divenne passione e la passione poi amore.

Di lì a poco si sposarono e misero alla luce Santiago ad oggi rimasto il loro figlio in comune. L’idillio finì presto e in seguito i due ci riprovarono varie volte a ricostruire il loro rapporto, ma senza successo. Nel frattempo lei ha vissuto altre liason, fra cui quella con l’hair stylist spezzino Antonino Spinalbese, con cui mise al mondo la piccola Luna Marì.

Tutto ok con Belen

Nella tarda primavera 2022, la showgirl argentina, considerata una vera e propria diva nel nostro Paese, è tornata con Stefano, per la gioia dei loro estimatori. Ora i due sono più innamorati che mai, nonostante le voci di crisi non li abbandonano mai. Basta infatti che non si facciano vedere insieme ad alcuni eventi o per qualche giorno sui Social, che scatta il putiferio.

Sono entrambi due grandi professionisti e molto richiesti ovunque. Lui si è diviso con una certa maestria tra i suoi impegni televisivi e quelli teatrali. Sa comunque essere un papà molto presente per il suo adorato Santiago e ora si appresta anche a diventare zio per la prima volta dal momento che sua sorella Adelaide è in dolce attesa.

Il suo lato più sensibile

Certo, quando il suo nipotino verrà alla luce piangerà dalla gioia, ma non è solo in tale frangente che lo vedremo piangere. Difatti, come ha rivelato l’artista campano in una lunga intervista concessa al Messaggero, lui è solito commuoversi assai facilmente. Gli capita in particolare quando segue film particolarmente toccanti.

L’ultima volta che ha pianto? Quando di recente ha guardato Otto Montagne. Chiaramente queste sono state lacrime di commozione e non di dolore. Insomma, pure Stefano possiede, al di là del suo lato giocherellone, uno molto sensibile e introspettivo e non si vergogna assolutamente di rivelarlo.