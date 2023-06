Marta Fascina, in che rapporti è con i figli di Berlusconi: la realtà è ben diversa da quella che credi

Marta Fascina, l’ultima compagna di vita di Silvio Berlusconi, in che rapporti era ed è oggi con i figli del suo ex?

Ai Funerali di Stato di Silvio Berlusconi, seguiti in diretta da tantissime persone, sia a casa che in piazza, attraverso alcuni maxi schermi, non poteva mancare l’ultima donna che lui ha amato in terra. Stiamo parlando della bellissima e giovane Marta Fascina. I due non sono mai giunti a nozze ufficiali, dal momento che il loro matrimonio era stato celebrato solo in forma meramente simbolica.

Non si sa se poi, a causa dei sopraggiunti problemi di salute dell’ex Premier, che gli erano già costati nei mesi scorsi dei ricoveri, la celebrazione ufficiale fosse saltata. Quel che è certo è che lei gli è stata vicina fino all’ultimo e tantissimi sono gli scatti che li vedono protagonisti, felici e complici sui Social, soprattutto su Instagram.

Marta è una donna molto elegante e chic, che per le uscite ufficiali opta solitamente per completi pantalone e/o abbinati a gonne sotto al ginocchi, O ancora ama portare abiti Bon Ton e soprattutto tubini. Predilige portare i capelli biondi e di media lunghezza, per lo più raccolti in raffinati chignon, anche se non disdegna di tenerli sciolti. Il make up è studiato nei minimi dettagli, ma quasi impercettibile.

Una donna molto elegante e riservata

Pur essendo stata per tantissimo tempo la donna di un uomo così importante e in vista, lei ha cercato sempre di restare alquanto defilata. Mai un’intervista rilasciata o una dichiarazione di troppo. Profondamente riservata, ha vissuto il funerale del suo amato in una maniera molto composta, anche se molte lacrime sono scese sul suo splendido viso.

A quanto pare Marta è stata completamente accettata all’interno della famiglia Berlusconi e ha conosciuto, oltre che i figli, pure la seconda moglie di Silvio, ovvero la splendida Veronica Lario. La Fascina ha condiviso con Silvio l’amore per la Politica e infatti a quanto pare sarà questa la sua grande eredità.

Il sostegno dei figli del suo ex

In passato si è anche candidata per Forza Italia e ha manifestato grande ammirazione per il suo uomo fin dai tempi dell’Università, quanto aveva incominciato a inviargli missive ricche di stima. Pare che fu tramite ciò che i due si conobbero e scattò da parte dell’uomo il classico colpo di fulmine. Pare anche che Marta sia in ottimi rapporti coi suoi figli, soprattutto con i maggiori.

Ovvero Marina e Pier Silvio, che la sostengono molto anche in ambito politico. Tuttavia ora è il tempo del ricordo e del dolore. pian piano si parlerà completamente di eredità sotto ogni punto di vista, ma ora è giusto elaborare il lutto. In ogni caso Pier Silvio in qualità di AD delle Reti Mediaset ha voluto mandare un accorato messaggio ai suoi dipendenti. Ricco di grandi speranze per il futuro.