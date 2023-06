Serena Marchese, da timida ballerina di Amici a schianto mozzafiato: che trasformazione!

Che trasformazione ha fatto Serena Marchese la quale è passata dall’essere una timida ballerina di Amici di Maria De Filippi ad uno schianto mozzafiato, molto più sicura di sé. Ecco che cosa fa la ballerina oggi.

Per Serena Marchese, aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, le ha fatto più bene che altro. Non solo per una questione di fama, anche se la ballerina aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo della danza già prima del talent, ma anche per una questione di fiducia in sé stessa. Infatti, la ballerina è passata dall’essere la timida ragazza che tutti noi ci ricordiamo ad una donna sicura di sé ancora più sexy di prima.

Scopriamo insieme cosa fa adesso la Marchese, dopo la sua uscita dall’edizione di Amici 2021, sarà riuscita a trovare la sua collocazione nel mondo della danza o ha dovuto rinunciare alla sua passione, come è successo a molti dopo la fine del talent della De Filippi?

Chi è Serena Marchese?

Serena Marchese è una ballerina italiana nata in Sicilia nel 1990, di lei non si sanno molte informazioni personali, in quanto è molto riservata. Sappiamo che ha iniziato a ballare fin da bambina e grazie al suo talento, all’età di 13 anni è stata ammessa alla Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma con una borsa di studio, dove ha terminato il suo percorso di studi. Quando ha compiuto 18 anni, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, partecipando nel corpo di ballo di Domenica In, Sicilia Cabaret e presso il Teatro Bellini di Catania dove ha partecipato a diversi balletti.

Ovviamente la fama vera e propria è sopraggiunta dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove fece letteralmente impazzire Alessandra Celentano, la quale ha chiesto per la ragazza l’ingresso diretto tra i banchi del talent senza bisogno di nessuna sfida. La Celentano si sa è così, se non gli piaci te la farà spurgare per tutto l’anno scolastico, ma se in te vede qualcosa, ti mostrerà un altro lato del suo carattere. La Marchese è fidanzata dal 2018 con un ragazzo di nome Alessandro, il quale l’ha definita in pratica come la ragazza dei suoi sogni; i due sono super innamorati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Marchese (@serenamarchese_)

Cosa fa oggi Serena Marchese?

Serena Marchese è passata dall’essere la timida ballerina di Amici ad uno schianto mozzafiato, la quale non ha più paura a mostrarsi al mondo intero. Ogni esperienza ci aiuta a crescere ed è successo questo a Serena, la quale grazie al suo talento è riuscita a realizzare il suo sogno. È stata infatti presa ufficialmente dalla compagnia del Balletto di Roma, dove lavora attualmente.

La Marchese finalmente è riuscita a mettersi alle spalle quei brutti periodi in cui è stata bullizzata per il suo peso alla sua vecchia scuola di danza. Questi episodi l’hanno resa insicura per molto tempo, come ha lei stessa dichiarata in una sua dichiarazione ad Amici.