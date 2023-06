Ricordate Francesco Saverio Nozzolino? Oggi Bucatino è ridotto proprio così

Vi ricordate del personaggio pubblico, Francesco Saverio Nozzolino, in arte Bucatino? Ecco com’è ridotto oggi e cosa sta facendo. Con la sua simpatia aveva conquistato tutti, per questo paolo Bonolis l’aveva scelto per il suo programma.

Sapete che fine ha fatto Francesco Saverio Nozzolino, detto Bucatino? Oggi il simpatico personaggio di Avanti un Altro è ridotto così. Paolo Bonolis ci aveva “visto lungo”, quando lo scelse come personaggio fisso del suo programma, in quanto Nozzolino con la sua simpatia è entrato quasi subito in connessione con i telespettatori.

Bucatino, nonostante il sorriso e l’allegria che ha sempre portato al programma di Bonolis e Laurenti, ha anche un passato molto cupo alle spalle. Dopo le sue rivelazioni, si sono capite molte cose su di lui. Inoltre, Bucatino aveva fatto una promessa a Barbara D’Urso, chissà se l’ha mantenuta?

Cosa sappiamo di Francesco Saverio Nozzolino?

Francesco Saverio Nozzolino partecipò per caso ad una puntata di Ciao Darwin, dove si fece notare immediatamente da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, i quali lo vollero come personaggio fisso del loro programma, Avanti un Altro, inserendolo nella realtà del Minimondo. Il personaggio, soprannominato Bucatino, ha sempre fatto sorridere i telespettatori, con i suoi gesti, i suoi abitini aderenti e quei doppi sensi che sono stati oggetto di molteplici, meme.

Ma nel passato di Nozzolino non ci sono stati molti momenti idilliaci in quanto ha dei ricordi veramente molto dolorosi. A scuola ha subito notevoli episodi di bullismo, per non parlare della reazione avuta dal padre una volta che lui gli ha confessato la sua omosessualità, ma soprattutto il fatto che l’ha distrutto più di tutti è stata la morte di sua mamma cardiopatica. Bucatino non è mai riuscito a perdonarsi il fatto di non averle risposto al telefono poco prima che lei morisse e da quel momento per lo stress e la tristezza di averla persa, buttò il suo dolore nel cibo, prendendo così molti chili.

Com’è oggi Bucatino?

Francesco Saverio Nozzolino, in arte Bucatino ecco com’è diventato oggi e cosa fa. Il personaggio pubblico, è molto attivo sui social, dove viene seguito da 165.000 follower e tra un’apparizione televisiva e l’altra, prosegue la sua vita lontano dai riflettori nella sua Sarno. In passato aveva promesso a Barbara D’Urso che si sarebbe preso cura di sé stesso e avrebbe iniziato una dieta ferrea.

Da quello che possiamo vedere sui social però, per il momento è rimasto sempre uguale, mantenendo quindi sempre lo stesso peso dell’ultima volta visto in tv. Speriamo che Bucatino al più presto possa ricevere “uno scossone” che gli faccia capire che un essere umano non può sopravvivere a lungo pesando 2 quintali, come aveva dichiarato lui stesso, iniziando quindi a volersi più bene.