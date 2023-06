Amici, com’è ridotta la casetta degli allievi: qualcuno ci fa vedere esattamente com’è diventata

Amici, s’ è conclusa da poco l’ultima edizione, che è stata vinta dal ballerino Mattia Zenzola. Sapete però ora come è ridotta la Casetta? Ce lo ha mostrato un video.

Anche quest’anno, la meravigliosa Maria De Filippi può definirsi più che soddisfatta dai risultati ottenuti delle sue trasmissioni, soprattutto dal padre di tutti i talent. Infatti anche a questo giro Amici è stato molto apprezzato, sia dagli addetti ai lavori che dal grande pubblico, che ha mostrato ingente affetto sia nei confronti della trasmissione che dei suoi partecipanti.

Tantissimi sono stati ancora una volta i talenti presenti nella scuola per quanto concerne sia la danza che il canto. Seguitissima come sempre la fase serale e in particolar modo la finalissima, che visto trionfare il ballerino Mattia. Quest’ultimo se l’è dovuta giocare fino alla fine con la cantante Angelina Mango, considerata la favorita, alla quale è stato conferito il Premio della Critica.

Con loro in finale anche il cantane Wax e la ballerina Isobel, che si è rivelata già una bravissima showgirl. Di recente l’abbiamo vista debuttare alla conduzione di un eventi speciale organizzato nella Capitale dedicato proprio ad Amici. Se la Mango ci sta facendo ballare con le sue hit, anche molti altri sia cantanti che ballerini, stanno ottenendo i loro successi e sono seguitissimi pure sui Social.

Le clip divenute virali

Mentre sono fortissimi i chiacchiericci che riguardano i possibili cambi, con tanto di sostituzioni, per quel che concerne i coach, in attesa di ricevere maggiori conferme o smentite, i fan del programma stanno cercando di ingannare l’attesa per una nuova edizione. Lo stanno facendo rivedendo alcuni momenti salienti delle passate edizioni grazie al Web.

Se ora fa discutere ampiamente in Rete l’atteggiamento tenuto da Wax alla performance di Aaron a Rocky in Roma, che se ne è stato completamente immobile, mentre durante l’esibizione degli altri colleghi si era scatenato, ora ci sarebbe un altro video pronto a scaldare i loro cuori. Il vincitore Mattia, insieme ad Alessio Cavaliere, sono tornati in quel luogo che li ha ospitati per tanti mesi.

Un video mostra la differenza nella casetta

I ballerini hanno bussato e fatto finta di salutare qualcuno. Chiaramente non c’era nessuno. Ora la casetta è bella ordinata e pulita, dunque ben diversa da come sovente appariva quando i concorrenti ci abitavano. Del resto, sia nel corso dell”ultima edizione che della precedente, svariate volte sia Maria De Filippi che gli insegnanti si lamentavano del fatto che i ragazzi non pulissero e creassero troppo disordine.

Per questo motivo, oltre a mettere in atto delle reprimende, erano stai presi altri provvedimenti, volti a indurli a comportarsi meglio in tale direzione. Sempre qui, in casetta, sono nate forti discussioni, ma anche belle storie d’amore, nonché profonde e sincere amicizie, che hanno scaldato e non poco i cuori dei numerosissimi telespettatori del padre di tutti i talent.