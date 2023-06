Re Carlo III, la separazione è ormai netta: la tristezza ora pervade tutta la sua esistenza

Re Carlo III ha il cuore spezzato in migliaia di pezzi. La separazione è ormai più che assodata. Le tristezza che pervade il suo animo.

È stato incoronato Re con una cerimonia da mille e una notte lo scorso 6 maggio 2023 Carlo III insieme alla sua consorte Camilla, eletta Regina al 100%. Dunque dovrebbe esser felice per tutto ciò. In parte lo sarà, anche perché è riuscito a vivere finalmente alla luce del sole la sua grande storia d’amore.

Del resto lui e la sua Camilla si sono sempre amati, solo che inizialmente hanno dovuto svolgere il ruolo di amanti, essendo sposati con altre persone. Infatti la stessa Lady D aveva affermato che all’interno suo matrimonio con Carlo erano in tre, facendo chiaramente intendere che la terza persona fosse la Parker.

Pure la regina Elisabetta alla fine ha accettato la donna, così come il popolo Inglese e la Stampa Britannica. Tra l’altro pare che sia stata la stessa sovrana, la più amata di sempre, a voler far incoronare regina a tutti gli effetti e non consorte la seconda moglie dell’adorato figlio Carlo.

L’infelicità di Re Carlo III

Tuttavia se ha da un lato Carlo possiede tutti i motivi per sentirsi felice e soddisfatto, oltre che assai orgoglioso, ne ha ben altri per sentirsi profondamente triste. Lui difatti è sì il nuovo regnante d’Inghilterra, ma in primis è un uomo e un padre. Con il primogenito William le cose vanno bene, così come con la nuora Kate, considerata una vera icona di Moda e Stile da moltissime donne nel mondo.

Il suo vero cruccio è il secondogenito Harry. La sua lontananza non solo fisica, ma anche di cuore, comincerebbe a far soffrire Carlo, che non ne può davvero più del clima eccessivamente teso che vige tra di loro. Lo ha rivelato una voce molto vicina alla famiglia reale al The Sunday Times.

Il cruccio sul suo secondogenito Harry

In poche parole Carlo non si darebbe pace per il fatto che il suo secondogenito non voglia realmente fare un passo indietro e ricongiungersi con lui. Da quando se ne è andato ormai diversi anni fa non solo da palazzo ma dall’Inghilterra per vivere con la mogie Meghan in America, il loro rapporto si è distrutto.

Tuttavia quando Harry è stato avvistato al giorno dell’incoronazione del padre, in molti hanno sperato in un riavvicinamento, che ad oggi non c’è ancora stato. La gole profonda vicina al Re ha spifferato che Carlo parlerebbe di Harry tutte le volte che lo vede con grande non solo tristezza, ma pure frustrazione per il comportamento che il figlio continua a mantenere imperterrito anche nei suoi confronti.