Vi ricordate Lele di Un Medico in Famiglia? Oggi Giulio Scarpati è irriconoscibile e ridotto così

Giulio Scarpati, l’indimenticabile Lele Martini di Un medico in famiglia, di recente ha rilasciato un’intervista. Molti non sanno com’è diventato nel corso degli anni. Ecco una foto che lascerà tutti di stucco.

La prima puntata di Un medico in famiglia è andata in onda il 6 dicembre 1998 e solo il 24 novembre 2016 c’è stata quella conclusiva. La storia è ruotata attorno a una famiglia composta dal vedovo Lele Martini, i tre figli (Maria, Ciccio e Annuccia) e dal padre Libero. Lele è un medico molto amato, in quanto è stato presente dalla prima alla decima stagione ancora oggi disponibili nel piccolo schermo.

Nel cast ci sono stati Lino Banfi, Claudia Pandolfi e Lunetta Savino. Insieme hanno regalato tante emozioni al pubblico e da quei momenti indimenticabili sul set sono trascorsi ben 25 anni. Sicuramente il merito è anche della sceneggiatura di Paola Pascolini che ha garantito risate con ogni battuta riportata per iscritto su carta.

“Il mio personaggio era bellissimo. E il ritmo, le battute, la storia, funzionava tutto. Diventare per tutti il medico in famiglia è una grande gioia. Incontro persone che mi raccontano di essere cresciute con quelle storie. E una grande sorpresa quando capisco che i più giovani l’hanno vista di recente nelle repliche che continuano ad andare”, ecco cosa ha riferito l’attore Giulio Scarpati durante una recente intervista rilasciata a La Repubblica.

Poi ha proseguito: “Con Lino Banfi ci siamo visti tante volte in questi anni. Sarebbe bello lavorare ancora insieme, ma il motivo per cui io ho scelto questo mestiere è affrontare sempre vite e storie diverse. Dovevo allontanarmi da quel ruolo e da quelli, molto simili, che mi venivano offerti”. Ma a distanza di anni quanto è cambiato l’attore? Ecco una foto recente.

Dopo anni, ecco com’è diventato Giulio Scarpati

Dopo il grande successo di Un medico in famiglia, Giulio Scarpati ha avuto una parte nel musical Billy Elliot di Romeo Piparo, a seguire Aggiungi un posto a tavola di Garinei e Giovannini nel 2002 e attualmente è impegnato con Amori ridicoli di Milan Kundera.

Chi lo segue fin dai suoi primi esordi ha notato il cambiamento che ha subito in questo lasso di tempo. Lo scatto che a breve vedrete vi stupirà.

Di cosa si occupa l’attore?

Oggi l’attore continua a recitare tra cinema, televisione e teatro. Oltre ad accumulare delle gratificazioni professionali, anche nella vita privata tutto procede a gonfie vele. Da anni è sposato con la regista di teatro Nora Venturini e dal loro amore sono nati Edoardo e Lucia.

Nonostante lo scorrere del tempo, tutti sono concordi nel dire che l’attore non ha perso per niente il suo fascino. Il merito è sicuramente della sua grande forza di volontà e della passione di ciò che fa.