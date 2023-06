Heather Parisi, visto la sua casa a Hong Kong? La vista vi lascerà senza fiato

Avete mai visto la lussuosissima casa di Heather Parisi ad Hong Kong? La vista vi lascerà senza fiato e fidatevi ci farete un pensierino anche voi a trasferirvi in quel paradiso terrestre seduta stante.

La casa ad Hong Kong di Heather Parisi vi lascerà senza fiato, in quanto è veramente molto bella e lussuosa, per non parlare della vista strepitosa. In una casa del genere si può affrontare veramente ogni “giornata no”, della vita quotidiana. C’è tutto quello che serve per rigenerarsi senza costosi e lunghi viaggi.

Heather Parisi ha avuto una carriera brillante, nonostante gli alti e bassi subiti nel corso degli anni, tutti si ricorderanno di lei e dei suoi balletti, per non parlare di quel suo famoso tormentone, “Cicale” che ha fatto da “padrona” negli anni ’80. Nonostante i suoi 63 anni però, ed un passato lavorativo consolidato, la vita privata della showgirl non è stata sicuramente tutta “rose e fiori”.

I figli di Heather Parisi

Heather Parisi ha avuto 4 figli da tre compagni diversi. La sua primogenita, Rebecca è nata nel 1994 dal primo marito, Giorgio Manenti. Nel 2000, sarà il turno di Jacqueline Luna, figlia della ballerina e dell’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Dopo il secondo divorzio, la Parisi sembra aver finalmente trovato la stabilità emotiva con il suo terzo marito, l’imprenditore Umberto Maria Anzolin, dal quale ha avuto due gemelli, Elizabeth e Dylan.

Di questa ultima storia sono state dette molte cose e sicuramente la verità non la conosceremo mai, quindi non sappiamo se la famigliola felice si sia trasferita a Hong Kong in maniera definitiva per scelta o per obbligo. Quello che sappiamo invece, in base alle dichiarazioni di Heather Parisi stessa e delle sue prime due figlie, che i rapporti con loro continuano ad essere veramente molto tesi. La Parisi non vede le figlie da anni e da quello che si è potuto capire dai post di Jacqueline, sua mamma ha preferito dedicarsi alla sua apo’uale famiglia, dimenticandosi forse un pò di quelle due figlie ancora tanto rancorose nei suoi confronti.

La casa di Heather Parisi

A prescindere dalla vita privata di Heather Parisi che poco ci compete, possiamo dirvi con precisione che la sua casa ad Hong Kong è veramente un Paradiso per gli occhi. L’ambiente è molto lussuoso ed elegante, per non parlare di quella vista mozzafiato che vi lascerà senza parole. In un recente post, la Parisi ha mostrato la sua parte della casa preferita per svolgere i suoi allenamenti mattutini.

Non aggiungeremo altro, in quanto non ci sono abbastanza parole per descrivere quello che potrete giudicare voi stessi in questo simpatico video. Fateci sapere cosa ne pensate e soprattutto se avete già fatto la valigia con un biglietto di sola andata per il famoso Stato.