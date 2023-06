Amadeus e la parola fine al suo matrimonio: non c’è stato tanto da fare | Come sta oggi la donna

Amadeus non ha potuto evitare il peggio. Il suo matrimonio è ormai giunto al capolinea. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo all’amatissimo conduttore.

Tutti sono concordi nel dire che Amadeus sia uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Grazie a lui Affari tuoi è tornato nel piccolo schermo ottenendo ottimi risultati in termini di ascolto. Ha raggiunto uno share mai conquistato fino a oggi, ragion per cui la Rai punterà ancora per molto sulla sua bravura.

Si dice che anche nella prossima edizione del Festival di Sanremo sarà al timone della conduzione. Se la notizia fosse vera, i fan faranno i salti di gioia perché ormai non riescono a immaginare una televisione senza lui.

Adesso si sta godendo il meritato riposo, così da tornare a settembre con la giusta carica. Amadeus è partito dal nulla per arrivare a essere uno dei conduttori di punta. Chi lo segue fin dai suoi primi esordi sa bene che ha lavorato nel 1986 su Radio Deejay e grazie a quest’esperienza ha collaborato con Jovanotti e Marco Baldini.

Nel 1999/2000 ha condotto su Rai 1 Domenica In e due anni dopo è stata la volta de L’Eredità, ideato da lui in persona e da Stefano Santucci. Da allora ha accumulato una serie di successi. Se ha ottenuto delle gratificazioni in ambito professionale, non si può dire lo stesso della sua vita privata.

Amadeus non ha potuto evitarlo

La sua compagna di vita, Giovanna Civitillo, lo ha reso padre di José Alberto anni fa. All’inizio le ha fatto una corte serrata, ma lei solo in un secondo momento ha ceduto andando a bere un caffè. Da quell’appuntamento sono diventati inseparabili. Sia lei che il figlio lo accompagnano in tutti gli eventi a cui deve partecipare. Non a caso sono sempre in prima fila dal Festival di Sanremo.

In realtà il conduttore ha alle spalle un matrimonio, giunto al capolinea per motivi ancora oscuri. L’ex moglie con difficoltà aveva accettato il triste destino, però è riuscita successivamente a voltare pagina. Lei è Marisa De Martino.

La fine del matrimonio

Amadeus e Marisa Di Martino sono convolati a nozze nel 1993 e all’evento si è presentato Fiorello in qualità di testimone. Lei non appartiene al mondo dello spettacolo, dunque si sa ben poco sul suo conto. Anche se è stata legata al conduttore per tanti anni, raramente si è esposta davanti alle telecamere. Non ha nemmeno un profilo social.

Infatti la vita matrimoniale è sempre stata tutelata da occhi indiscreti. Nel 2000 probabilmente c’è stato un tradimento di lui, però non è mai arrivata la conferma. Nel 2003 la storia d’amore ha iniziato a vacillare quando Amadeus ha conosciuto Giovanna nello studio de L’Eredità. Eppure ha atteso la separazione per poter ufficializzare il fidanzamento.