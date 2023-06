Barbara Palombelli, il figlio adottivo piegato dalla triste piaga: “Mi spezza il cuore”

Non c’è pace per Barbara Palombelli a causa del figlio che non ha passato bei momenti. Andiamo a scoprire cosa è successo al ragazzo al punto tale da far dispiacere la conduttrice.

Barbara Palombelli è una delle conduttrici più affermate del mondo dello spettacolo italiano. Nata a Roma il 19 ottobre 1953, dopo la laurea ha subito iniziato a lavorare in Rai. Successivamente è diventata una giornalista parlamentare. Ha collaborato poi con il Giornale, Panorama, Corriere della Sera e la Repubblica.

Dal 1998 si è cimentata nella conduzione ed ecco che è arrivata l’opportunità con Se telefonando, ovvero la rubrica di Radio 2. Nel 2003 ha potuto condurre con Giuliano Ferrara Otto e mezzo su La7. Dopo tre anni si è occupata del TG5, Matrix, Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque. E’ stata anche opinionista di Quarto Grado.

Nel 2013 ha sostituito Rita Dalla Chiesa a Forum e Lo sportello di Forum e da allora è stata confermata in ogni stagione. Nell’edizione del Festival di Sanremo 2021 ha presentato una diretta accanto ad Amadeus. Tutti sono concordi nel dire che sia una delle donne più acculturate del piccolo schermo, in quanto ce ne vorrebbero tante come lei.

Per quanto riguarda la vita privata ha accolto nella sua vita tre figli adottivi: Serena, Monica e Francisco. Con il marito Francesco Rutelli li ha cresciuti con tanto amore, ma ciò non è bastato per proteggere il figlio da alcune spiacevoli situazioni.

Triste destino per il figlio di Barbara Palombelli

Dal 1982 Barbara Palombelli è sposata con il politico Rutelli e dalla loro unione è nato un figlio che hanno chiamato Giorgio. In un secondo momento si sono recati in Equador per dare una mano ai bambini più sfortunati. In questo modo hanno incrociato lo sguardo di Francisco che all’epoca aveva 5 anni. Nel 2000 la famiglia si è allargata con Serena e Monica.

Le due piccole sono state salvate da un destino avverso, dato che la famiglia biologica non era in grado di occuparsene. In una puntata di Stasera Italia la Palombelli ha voluto raccontare una storia che ha avuto in passato come protagonista il figlio. Non sono stati momenti piacevoli.

Una confessione inaspettata

Francisco ha dovuto fare i conti da piccolo con atteggiamenti razziali in luoghi pubblici. Ne ha parlato con la madre, la quale ha colto l’occasione per parlare del delicato argomento delle ingiustizie: “Mi spezza il cuore come mamma e come cittadina, perché io ho cercato di allevare mio figlio secondo modelli di vita sani e giusti”.

Per fortuna si tratta solo di un lontano ricordo. Adesso Francisco è un uomo e ha imparato ad affrontare determinate avversità della vita. Il merito è senza dubbio della madre che ha saputo crescerlo ed educarlo nel migliore dei modi.