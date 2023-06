Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, che finaccia hanno fatto i figli adottivi: eccoli oggi

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, vi ricordate dei loro figli adottivi? Ecco che cosa fanno oggi e come sono diventati.

Sono stati indubbiamente una delle coppie più amate in assoluto dagli italiani, non solo di vita ma anche nel settore lavorativo. Hanno lavorato tantissimo sia in TV che a Teatro, come al Cinema. In tantissimi poi li ricordano per la sitcom Casa Vianello, nonché per gli spin off Cascina Vianello, I Misteri Di Cascina Vianello e il ben più recente Crociera Vianello.

Tutti quanti sono stati fonte di interesse per tantissimi italiani, che, ancora oggi, non solo rimpiangono questi due grandissimi artisti, che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano, ma anche i loro lavori. Sulle Reti Mediaset sono state proposte molte volte le repliche di questa serie e sono pure stati realizzati dei DVD.

Per un certo periodo poi Casa Vianello è anche stata disponibile su Amazon Prime. Inoltre sono davvero tantissimi i meme sui Social, volti a ricordare questa splendida coppia, che si è sempre amata fino all’ultimo. Il primo ad andarsene da questo mondo è stato Raimondo, e poco dopo, a spezzarci il cuore con la sua dipartita, è stata sua moglie.

La famiglia adottata dai coniugi Vianello

Nonostante per fiction fingesse di non sopportarla e di volerla tradire, a telecamere spente nessuna nube ha mai offuscato il loro amore, che è stato uno dei più forti in assoluto all’interno dello Star System, proprio come quello dei colleghi Roberto Benigni e della moglie Nicoletta Braschi. Così come loro non hanno mai avuto figli.

Tuttavia Sandra e Raimondo li hanno voluti adottare, dimostrando ancora una volta il loro immenso cuore, nonché la loro ragguardevole bontà d’animo. Costoro li abbiamo anche visti in TV, durante alcuna puntate di Casa Vianello. La decisione dell’adozione giunse che la coppia era già in età avanzata, come narrato nell’episodio L’Arrivo di Gianmarco.

Che fine hanno fatto oggi i figli adottivi?

Per la verità Sandra e Raimondo avevano adottato tutta la loro famiglia, dunque anche i genitori dei due bambini, che lavoravano per loro. I bimbi oggi divenuti adulti, si chiamano John Mark e Raymond. Loro li hanno amati tantissimo, tanto che hanno deciso di lasciare a loro tutto il patrimonio. I due non sono interessati a lavorare ne davanti ne dietro le telecamere e neppure al mondo dello spettacolo.

Vivono nell’attico di Segrate che è stata la storica dimora di Sandra e Raimondo. Sappiamo che John si sta dedicando con passione al Network Marketing, mentre il fratello ha aperto un’agenzia immobiliare. Sono entrambi molto riservati, ma il primo è comunque attivo e pure parecchio su Instagram, dove condivide la sua quotidianità e il suo grande amore per le due ruote.