Eddy Martens e Antonella Clerici, la rivelazione vomitevole dopo anni: offese e umiliazioni senza motivo

Eddy Martens, l’ex compagno di Antonella Clerici e padre di sua figlia Maelle, ha fatto una rivelazione che lascia interdetti. Che cosa ha subito in passato.

Non sono più una coppia da diversi anni ormai, ma in ogni caso ci sarà sempre un forte legame che li terrà uniti. Stiamo chiaramente parlando di Maelle, la bellissima figlia adolescente che hanno messo al mondo insieme. Ai tempi della loro relazione, anche prima della venuta al mondo della ragazzina, la coppia composta dal ballerino Eddy Martens e della stella TV Antonella Clerici, fece molto parlare.

I due si conobbero durante una vacanza e si innamorarono. Inizialmente la conduttrice era restia a lasciarsi andare, visti i 13 anni di differenza di età e gli stili di vita molto differenti. Lui si è trasferito in Italia e ha tastato con mano quanto fosse molto amata dagli italiani di ogni età la sua dolce metà. Una vera e propria star del Piccolo Schermo.

Dunque la loro storia, anche loro malgrado, era costantemente vissuta sotto i riflettori. Lui poi ha iniziato a lavorare in Tv in qualità di autore televisivo. Per la verità il mestiere gli piaceva pure ed era anche bravo. I problemi erano di altro genere, come ha rivelato lo stesso durante un’intervista concessa al settimanale Oggi.

Eddy Martens si è tolto qualche sassolino dalla scarpa

Non ha rimpianti, questo no, ma ha voluto comunque togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Nel farlo ha testualmente dichiarato: “Ho la nausea solo al ricordo!”, ma di che cosa esattamente? Lui oggi vive lontano dall’Italia, nel suo Belgio. Si è rifatto una vita insieme a Carmen Garrasco. La coppia gestisce un’attività nel settore del barber shop.

Tuttavia soffre molto per la lontananza da sua figlia Maelle, che non riesce a veder molto e a frequentare nella sua quotidianità. In ogni caso Antonella l’ha definito un bravo papà. L’uomo sogna che un giorno la sua creatura possa decidere di andare a vivere con lui a Bruxelles o comunque più vicino.

L’amara confessione dopo anni

Oggi i due celebri ex sono in buoni rapporti. Infatti la dichiarazione relativa alla nausea di Martens si riferisce non al rapporto passato o attuale con Antonella, ma al clima che ha dovuto affrontare quando si è trasferito nel nostro Paese. Veniva additato come il compagno di e come un raccomandato.

Inoltre era sempre nel mirino del chiacchiericcio e della Cronaca Rosa. Tra l’altro Martens ha anche sottolineato come la loro coppia fosse molto malvista dall’opinione pubblica e ciò lo aveva fatto soffrire e rimanere molto male. Ed è per tali motivo che non ha alcuna intenzione di ritornare in Italia.