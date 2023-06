Amici, panico e paura tra i fan: la loro beniamina fa l’annuncio più triste | Purtroppo non c’è più nulla da fare

Amici, grande dolore per tantissimi fan del padre di tutti i talent. La bellissima star ha appena fatto un triste annuncio. I cuori si sono spezzati.

Amici è ancora oggi uno dei programmi più amati, seguiti e apprezzati dagli italiani, giovani e giovanissimi in primis. Anche quest’anno è stato un autentico successo. La finalissima poi, che ha visto trionfare il ballerino Mattia sulla cantante Angelina Mango, oggi richiestissima ovunque, è stata ricca di intense emozioni.

Gli altri due finalisti, quali il cantante Wax e la ballerina Isobel, sono stati altrettanto applauditi, sia dal pubblico che dalla critica. Tuttavia quest’ultima ha deciso di premiare con la consegna del premio relativo la figlia del compianto Pino. Con lei proprio Wax ha instaurato un rapporto molto profondo di amicizia.

Isobel ha stregato tutti quanti non solo in nome della sua lampante bellezza ed eccellente fisicità ,ma anche del suo talento, che è elevatissimo. Non solo ha mostrato di essere una brava ballerina, pure se assai versatile, ma anche di essere un’artista a tuttotondo. Difatti sa pure cantare molto bene, così come recitare in maniera egregia.

Tra successi e discussioni

Dunque sarebbe prontissima per diventare protagonista di un bel musical. Non per nulla ha già ottenuto importanti proposte lavorative anche a stampo internazionale pure in tale direzione. Attualmente è stata vista vicina al cantante Cricca, che ha conosciuto proprio ad Amici. La loro storia era già finita, quando lui è uscito dalla scuola, ma ora come ora si parla di ritorno di fiamma.

Del resto ultimamente i due solo stati beccati mano nella mano durante una passeggiata nella Capitale. Altra notizia che ha rimbalzato in Rete nelle ultime ore è l’antipatia di Wax nei confronti di Aaron. Difatti durante l’esibizione del secondo, avvenuta ad Amici All Music Italia, il primo è rimasto fermo immobile. Un fatto assolutamente nuovo, visto che durante le performance degli altri partecipanti si era scatenato.

Il triste annuncio di Giulia

Ora però è una ex star del programma a preoccupare i fan. Si stratta della meravigliosa Giulia Stabile. La ballerina, sempre più lanciata nel mondo dello spettacolo e come testimonial di svariati marchi, fa molto preoccupare per il suo privato. Legata sentimentalmente parlando a Sangiovanni, conosciuto proprio alla Corte di Queen Mary, spezza ora i cuori in mille pezzi con un annuncio, assai triste.

“Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che lui per me è e resterà per sempre il mio primo grande amore“, ha svelato la ballerina a Grazia. Dunque non ha detto che lui è attualmente il suo grande amore. E ciò era sta preoccupando seriamente i loro estimatori. È realmente giunta al capolinea la loro storia?