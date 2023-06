Elodie, prepara le valigie: presa la decisione finale con Andrea Iannone

Elodie ha preso la sua decisione e non ha alcuna intenzione di tornare indietro. Che cosa ha deciso per lei Andrea Iannone?

Mentre sta vivendo l’ennesima estate da grandissima protagonista grazie alla sua musica e in particolare al suo featuring con l’amico Marco Mengoni, la meravigliosa Elodie Di Patrizi sconvolge i fan con la sua decisone appena presa. Lei e Andrea Iannone stanno insieme da circa un anno, dunque si apprestano a trascorrere il secondo periodo estivo di coppia. Sarà davvero così?

Non hanno mai negato il loro amore, ma hanno in ogni caso cercato di viverlo lontano dal clamore mediatico, sebbene siano molto amati e conosciuti. Durante la sua più recente ospitata a Verissimo la cantante non ha voluto rivelare molto sul suo fidanzato e sul loro legame. Certamente è rimasta molto scottata dalla fine della sua lunga relazione con Marracash e forse ora vuole essere più discreta.

Quando ha iniziato a frequentare Andrea lei era già al culmine del successo e diventata la star che è oggi. Lei difatti non è solo una cantante molto amata, ma pure una performer di grande successo, nonché una spigliata conduttrice e una brava attrice. È anche richiestissima come modella per svariati marchi e numerose realtà in nome della sua bellezza e del suo fisico da 10 e lode.

Una donna sensuale ed elegante

Donna profondamente sensuale, si ama e si rispetta. Inoltre si trova a perfetto agio con il suo corpo che ama mostrare con raffinata eleganza. Le sue mise, soprattutto per quando entra in scena per i suoi live o apparizioni televisive, sono super femminili. E lei si muove come una vera pantera.

Elodie poi infiamma il Web, in particolare il suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, con tanti scatti appartenenti sia alla sua quotidianità, lontana dal lavoro, che quando è impegnata nella realizzazione di nuovi brani o nel backstage di qualche nuovo video. Non mancano nemmeno selfie dove si mostra senza nemmeno un filo di trucco e appena sveglia.

La decisione di Elodie

Ora ha preso una decisione sulla sua vita, che non riguarda solo lei ma anche Andrea e la loro storia. Infatti ha deciso di convivere con lui a Lugano, dove lo sportivo risiede e ha una bellissima villa. Tale decisone è stata presa con il preciso obiettivo di vivere più serenamente e lontani dal clamore mediatico la loro liason. Se infatti avessero deciso di convivere a Milano, tutto ciò sarebbe stato molto difficile.

Chiaramente poi sarà parecchio facile per l’artista raggiungere il capoluogo Lombardo per motivi lavorativi. Sarà ora un’estate carica di impegni per lei, ma certamente troverà pure il modo di staccare per qualche giorno la spina e di regalare qualche scatto in bikini sui Social ai suoi tanto numerosi e affezzionati estimatori.