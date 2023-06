Marco Bocci, l’incidente l’ha colpito dritto al cuore: “Ho il vomito” | Immagini che distruggono

Marco Bocci è distrutto dopo aver visto quelle immagini, l’incidente l’ha colpito dritto al cuore, queste cose non dovrebbero succedere. I controlli sono inesistenti, le punizioni non sono esemplari, per questo poi questi eventi tragici sopraggiungono.

Marco Bocci ha lo stimolo del vomito dopo aver visto quelle terribili immagini che non dimenticherà tanto facilmente, anche perché questa storia l’ha colpito dritto al cuore, come a molti di noi. Questa disgrazia distrugge da dentro, per il modo in cui si sono verificati i fatti, tutta questa superficialità, spaventa veramente, non c’è più rispetto per niente e per nessuno.

L’attore e regista Marco Bocci, forse questo evento avrebbe voluto dimenticarlo per sempre, purtroppo però a cancellarsi dalla mente sono stati ricordi per lui molto importanti che purtroppo non torneranno più, visto l’herpes cerebrale che l’ha colpito. Per questo il marito di Laura Chiatti ha deciso di vivere una vita piena, senza perdere più tempo in scenari inutili. Vuole godersi la sua famiglia e il suo lavoro nel migliore dei modi.

Marco Bocci come un fiume in piena

Il Love Film Festival 2023 è ufficialmente iniziato e quest’anno sarà interamente dedicato alla scomparsa di un grande attore, stiamo parlando di Francesco Nuti, il quale al cinema ha sempre dato molto, prima di quella terribile malattia. Tra i tanti che hanno parlato in merito al Festival di quest’anno, c’è anche il padrino dell’evento che ha “aperto le danze” durante l’inaugurazione, Marco Bocci, il quale ha dichiarato:

“Vivo questi momenti con grande entusiasmo. Ho iniziato a fare questo mestiere 25 anni fa in un territorio come l’Umbria, da cui mi sono dovuto allontanare perché all’epoca non offriva possibilità. Oggi, invece, mi riempie di gioia vedere che la mia regione è diventata una realtà in cui i giovani hanno chance fino a qualche anno fa negate…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @marcoboccireal

“La vita è al pari di una visualizzazione”

Marco Bocci è ancora scioccato per il terribile incidente che è avvenuto a Roma in questi giorni, dove 5 youtuber che guidavano un Suv Lamborghini, per cercare di portare a termine una challenge social, hanno tolto la vita ad un bambino di 5 anni e se vogliamo a tutta la sua famiglia, presenti all’interno di quella Smart schiacciata. Quelle immagini l’hanno distrutto nel profondo, anche perché come aveva dichiarato in un post precedente: “…la tragedia è sempre dietro l’angolo, perché la vita è al pari di una visualizzazione”.

Con un post social ha voluto sottolineare il fatto che in Italia non ci sono controlli per questi ragazzi, che sono liberi di fare quello che vogliono, senza pensare alle conseguenze e soprattutto senza le giuste punizioni. Ecco che cosa ha postato: “dove ca*zo siamo arrivati… un ca*zo di limite quando ca*zo inizieremo a pensarlo almeno. Ho il vomito”.