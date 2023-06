Serena Bortone, purtroppo non c’è più speranza: spazzata via proprio da lei

Serena Bortone, terribile doccia fredda per l’amatissima conduttrice. Non c’è proprio più alcuna speranza per lei. Chi la sostituirà.

Mentre l’estate è alle porte e la canonica pausa estiva con la messa in standby per moltissime trasmissioni è in atto, si parla già di cambiamenti per la prossima stagione. Del resto le redazioni, così come i piani alti delle aziende televisive, stanno lavorando ora più che mai a spron battuto per pensare a che cosa proporre o riproporre ai telespettatori.

Se da un lato ci sono alcune conferme, dall’altro si parla anche di addii. Uno dei più forti in tale direzione è stato certamente quello di Fabio Fazio, che dopo ben 40 anni di onorata attività all’interno della Rai, ha deciso di lasciarla, per affrontare una nuova avventura su Discovery. Assieme a lui ci sarà anche l’amica Luciana Littizzetto.

Alla Rai non approderà Barbara D’Urso, che nel corso dell’ultima puntata di stagione di Pomeriggio Cinque ha smentito ogni cosa. Ora nel mirino c’è la splendida Serena Bortone, che quest’anno non solo abbiamo trovato di nuovo al timone di Oggi È Un Altro Giorno, ma anche in veste di giudice al Cantante Mascherato.

Pronta per Serena Bortone la sostituzione

Pare infatti che la conduttrice possa essere ben presto sostituita. Tale voce, che si sta facendo sempre più prepotente nelle ultime ore, si sentiva tuttavia già tempo fa. Ed è per questo che molti telespettatori si sono preoccupati,. Il suo programma pomeridiano, in onda subito dopo il TG1, potrebbe essere sostituito da un altro, dai toni sempre molto eleganti.

Se nelle ultime settimane si erano fatti i nomi delle splendide Roberta Capua e Rossella Brescia nel ruolo do conduttrici di un nuovo talk pomeridiano, ora ce ne è un altro, ben noto ai telespettatori della Rai. Si tratterebbe di un’importante e assai gradito ritorno, coadiuvato anche da un particolare accadimento avvenuto all’interno de La Vita In Diretta.

Il grande ritorno della Balivo

In poche parole Alberto Matano, quando ha saluto la meravigliosa Caterina Balivo, ha detto ” Ci vediamo presto!”, mentre lei ha risposto prontamente con “Prestissimo!”. Tra i due pare che ci fosse molta complicità, oltre che del non detto. TV Blogo ora ci sussurra che potrebbe essere proprio lei a prendere il posto di Serena nel pomeriggio di Rai 1.

Qui lei ci aveva già fatto compagnia con Vieni Da Me. Tra l’altro la Balivo è anche stata sovente ospite di un altro programma della Rai, quale Da Noi…A Ruota Libera della Fialdini. Pare che queste ospitate siano state tutte come una sorta di anticamera di un grande ritorno di Caterina in Rai. Si attende la conferma e ci si chiede anche quale posto sarà poi riservato a livello di conduzione alla Bortone.