Elenoire Ferruzzi reduce dall’ennesimo intervento estetico: il risultato è pazzesco FOTO

Elenoire Ferruzzi colpisce ancora. Reduce dall’intervento si mostra così ai fan. Il video che sta diventando virale.

Tra le tante partecipanti alla settimana e super chiacchierata edizione del GF Vip, non si può che annoverare Elenoire Ferruzzi. La transgender non è stata però a lungo all’interno della Casa più spiata d’Italia. Infatti a causa di alcuni suoi atteggiamenti alquanto offensivi nei confronti di Nikita Pelizon, la direzione ha deciso di prendere seri e puntuali provvedimenti per lei.

È stato indetto un televoto per decidere del suo destino all’interno del gioco. L’hanno fatta uscire dopo che l’avevano notata sputare in terra in cucina, poco dopo che era passata di lì la modella, che ha trionfato durante la finalissima. Elenoire si era detta pentita di quanto fatto , ma ormai la frittata era bella che fatta.

Grande dispiacere per tutto ciò anche nel cuore di Alfonso Signorini, il conduttore del reality, che è legato da un sentimento di amicizia alla Ferruzzi. Il giornalista inoltre ha sottolineato più volte di quanto lei ci tenesse a questa esperienza televisiva. Elenoire ha in ogni caso lasciato il segno all’interno della Casa per via delle sue forti discussioni avvenute con altri vipponi, le cui clip sono state condivise sui Social.

Pazzesca con un body in pizzo

Si era presa una cotta per l’ex tronista Luca Saltino, nonché per Daniele Dal Moro. Nessuno dei due ha mai ricambiato il suo interesse e ciò l’aveva molto irritata anche perché, a detta sua, stavano mentendo. Ritornata nella sua quotidianità fuori dalla TV, ha proseguito a mantenere un contatto diretto coi suoi sostenitori, in particolare sul suo Profilo Ufficiale Instagram.

In questo periodo Elenoire si sta dedicando a sé stessa e a sentirsi bene. L’ultimo video condiviso ha fatto il boom di like e ha lasciato a bocca aperta i suoi numerosissimi estimatori. Lei è sempre più bella e al top. Ha parlato a cuore aperto e si è mostrata con indosso un body di pizzo bianco, che le dona tantissimo.

Serena e stanca manda un saluto ai fan

L’artista si trova in Toscana e ha appena affrontato un intervento, con molta probabilità al seno. È apparsa serena, ma comunque stanca. È seduta sul letto, ha i capelli raccolti e indossa un paio di occhiali da sole dalla montatura scura e grande. Parla piano guardando in camera. Ha mandato un saluto con tanto di bacio ai suoi followers, che le hanno subitaneamente fatto sentire la loro vicinanza.

Tra l’altro, soltanto poche ore prima, Elenoire aveva mostrato loro la stanza dove stava soggiornando, molto elegante e raffinata, sostenendo che di lì a poco avrebbero scoperto qualcosa di più al riguardo. Lei è stata certamente di parola, dimostrando ancora una volta quanto le stia a cuore il suo legame con i fan, il cui numero cresce ogni giorno sempre di più.