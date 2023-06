Maria De Filippi, la sua estate è iniziata nel migliore dei modi: sulla spiaggia insieme a lui | Beccati così

Maria De Filippi, com’è iniziata l’estate della regina indiscussa delle Reti Mediaset? Pizzicata così con lui.

Non poteva di certo mancare lei, la meravigliosa Queen Mary, ai funerali di stato di Silvio Berlusconi. Con jeans neri, camicia bianca leggermente aderente e sneakers, la conduttrice si è fatta notare tra tanti presenti. Ha consolato l’amica e collega Silvia Toffanin per la perdita. Lei che solo qualche mese fa ha subito un lutto pesantissimo.

La perdita dell’adorato marito Maurizio Costanzo le ha spezzato il cuore in mille pezzi. La loro unione ha fatto sognare milioni di italiani. Non per nulla loro sono stati considerati come una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano. Lei gli è stata accanto fino all’ultimo. Successivamente si è presa qualche giorno di lutto, ma poi è tornata al lavoro più grintosa di prima.

Non solo gli amici, i colleghi, i vip e i familiari le sono stati vicini in un momento così doloroso, ma anche il grande pubblico, che ha deciso di farle sentire tutto il proprio affetto. Lei li ha voluti ringraziare tutti quanti con un messaggio apparso poco prima delle sue trasmissioni. Trasmissioni che anche nel corso della stagione televisiva appena conclusa sono state un autentico successo.

Un ultimo sforzo prima delle vacanze

Ora, sia che Amici che Uomini e Donne si sono conclusi, Maria si sta godendo un periodo di meritato relax. È essenziale per lei ricaricare le pile, in vista di un autunno che la vedrà di nuovo protagonista. Tuttavia, prima di pensare al 100% alle vacanze, la De Filippi deve ancora fare un ultimo sforzo, concentrandosi sulla nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda in prime time su Canale 5 a fine giugno 2023. A condurla nuovamente il carismatico Filippo Bisciglia.

Il conduttore dii recente è anche stato ospite del salotto di Silvia Toffanin per parlare di sé. Per gioco, lui e la conduttrice veneta hanno simulato il famoso momento dell’annuncio all’interno del programma estivo di Canale 5 della presenza di un video per il/la partner dove si mostra il soggetto in atteggiamenti intimi con altri/e. Nel frattempo Maria è stata beccata al mare in dolce compagnia

Al mare con il suo amore di pelo

La De Filippi si trova ora in Sardegna, dove si sta registrando la nuova edizione del viaggio nei sentimenti, sdraiata nella sabbia so sta godendo un po’ di sole in compagnai del suo amore di pelo Saki. Lei è una grandissima a amante degli animali, specie dei cani, che si porta sovente con sé dietro le quinte delle trasmissioni.

Impossibile dunque per lei restare lontana da loro durante le vacanze estive. Lo scatto, decisamente dolcissimo, mostra una Maria in forma e leggermente abbronzata. Una vera coccola per l’anima per i suoi numerosissimi estimatori, che non vedono l’ora di vederla tornare in TV al timone di una delle sue tante e numerose trasmissioni.