Francesca Barra, vomita tutto il suo sdegno | C’entra Marta Fascina: “Che schifo che fa una certa…”

Francesca Barra ha fatto ricorso ai social per esternare un pensiero che non è passato inosservato. Ecco cosa ha condiviso menzionando anche Marta Fascina.

Nata a Policoro il 24 settembre 1978, Francesca Barra è una giornalista di spicco della nostra televisione. Si è fatta conoscere in qualità di ospite de La vita in diretta per poi diventare inviata del Cristina Parodi Live su La7. Poi dal 2009 conduce sullo stesso canale La bellezza contro le mafie. Si è occupata anche del tg e sul settimanale Sette ha affrontato temi di criminalità organizzata.

Nel 2013 è stata un’inviata di Matrix di canale 5 condotto da Luca Telese. L’anno successivo Pierluigi Paragone l’ha voluta nello studio di Tiki taka – Il calcio è il nostro gioco. Come se non bastasse lavora anche in Rai radio 2 con il programma di informazione Bella davvero. Si è anche candidata alle elezioni politiche del 2018 per la Camera dei deputati.

Per quanto riguarda la vita dal 2018 è sposata con Claudio Santamaria e dal loro amore è nata nel 2022 una splendida bambina. In realtà ha altri tre figli nati dal primo matrimonio con Marcello Molfino. Tutti sono concordi nel dire che sia una delle donne più note per il suo immenso bagaglio culturale.

Di recente sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post che non è passato inosservato per via del contenuto. Ha menzionato addirittura Marta Fascina, una politica italiana di Forza Italia dal 2018. Andiamo a scoprire cosa ha scritto.

Francesca Barra, senza freni sui social

Marta Fascina si è avvicinata a Forza Italia nel 2018 solo dopo il consiglio di Silvio Berlusconi. Dal 2020 al 2023 sono stati fidanzati e la notizia ufficiale è arrivata con un comunicato ufficiale. Si sono sposati, ma non con rito religioso.

La donna era presente ai funerali che si sono tenuti ieri, mercoledì 14 giugno 2023. Accanto a lei c’erano i familiari e le persone più vicine al politico andato via per sempre. Sullo spiacevole evento si è espressa la Barra per opporsi a ciò che sta succedendo.

“Questo accanimento non è…sano”

“Che schifo che fa una certa pseudo ironia contro Marta Fascina e il dolore della famiglia di Silvio Berlusconi ai funerali. Contare le lacrime, creare meme, fare la corsa per fare la battuta più cinica. Capisco la critica politica, ma questo accanimento non è intelligente o sano. Non è satira, non è dissenso“.

Poi ha proseguito: “Un avversario si combatte sul campo, ad armi pari. Si lascia da parte chi non ha responsabilità, chi non entra nel dibattito politico o sociale e si rispetta il dolore: sempre“. Dalla sua parte ha avuto degli utenti social che hanno esordito in questo modo: “I social mi hanno aperto gli occhi, sulla cattiveria di certe persone. Mai avrei pensato a certi livelli”.