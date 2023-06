Elisa Isoardi, a contatto con i medici: la foto dal lettino e l’ago al braccio | Cos’è accaduto nelle ultime ore

Cosa sta succedendo all’amatissima conduttrice Elisa Isoardi? Su Instagram si è mostrata in compagnia di medici alle prese con aghi. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nata a Cuneo il 27 dicembre 1982, Elisa Isoardi ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo in seguito alla partecipazione al concorso di bellezza Miss Muretto. Non ha ottenuto la vittoria, ma tutto sommato ha portato a casa il titolo di Miss Fragola. Nel 2000 ha tentato con Miss Italia e anche qui si è aggiudicata il titolo di Miss Cinema.

Dopo ha lasciato la sua città per trasferirsi a Roma con lo scopo di studiare recitazione. Poi a Milano si è dedicata all’attività di modella, dato che tutti sono concordi nel dire che sia una donna estremamente affascinante. Ha collaborato con Max Mara e Carlo Pignatelli.

Nel 2005 la Rai le ha permesso di ricoprire il ruolo di inviata della trasmissione televisiva Guarda che luna. Dopo due anni è stata al timone della conduzione del Festival di Castrocaro con Massimo Giletti. Ciò non ha fatto altro che orientarla sul lavoro di conduttrice. Sabato & Domenica Estate, Pongo e Peggy – Gli animali del cuore, La prova del cuoco sono alcuni dei programmi televisivi che rientrano nel suo curriculum.

Inoltre si è messa alla prova a Ballando con le Stelle accanto a Raimondo Todaro. In quel periodo il gossip era impazzito, i due sono intervenuti per smentire il pettegolezzo di un flirt. Adesso si sta parlando nuovamente di lei perché è stata vista in compagnia di medici.

Elisa Isoardi con l’ago al braccio

Non tutti sanno che la Isoardi ha dato del filo da torcere ad Antonella Clerici quando si occupava de La Prova del Cuoco. Alla fine ha dovuto gettare la spugna, anche perché gli ascolti non erano soddisfacenti come riferito dal direttore della Rai Stefano Coletta. Nel 2022 è tornata in tv con Vorrei dirti che per la gioia dei fan.

Per quanto riguarda la vita privata, ha fatto sognare dal 2014 al 2018 con la sua relazione con Matteo Salvini. Per ora sembra che nel suo cuore non ci sia nessuno. Amata per la bella personalità, in queste ore il suo sorriso potrebbe essere messo a dura prova. Su Instagram si è mostrata su un lettino tra medici.

Un messaggio importante sul web

Niente paura! La splendida Isoardi ha fatto un nobile gesto e lo ha scritto nella didascalia del post condiviso qualche giorno fa: “Donare il sangue è il primo passo verso la prevenzione e verso il prossimo. Sono felice di aver condiviso #giornatamondialedeldonatoredisangue con Avis”.

Sicuramente i follower hanno apprezzato non solo questa scelta, ma anche il suo fascino che non viene mai a mancare. Infatti anche in quest’occasione ha ammaliato tutti con un semplice outift.