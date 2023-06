“E’ solo questione di giorni”: terremoto nella Royal Family | L’ora di più triste

Ennesimo terremoto nella Royal Family è questione di tempo e la verità verrà a galla, saranno ore molto tristi per loro. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, dopo tutto quello che è successo. È stata tutta una bugia?

È solo questione di giorni, forse di ore, ma una terribile verità sta per distruggere nuovamente l’equilibrio della Royal Family. Un altro terremoto sta per distruggere la famiglia dall’interno, sarà considerata come una tra le ore più tristi del loro casato. Cosa succederà questa volta?

I dispetti nella Royal Family

La Royal Family sotto alcuni punti di vista, da quando la Regina Elisabetta II non c’è più è diventata una sorta di barzelletta. Gossip estremi sui suoi componenti fano da padrone, coniugi che rifiutano di dormire insieme, chi parte, chi rimane, chi viene esiliato, insomma neanche nelle più longeve soap si è mai visto un simile scenario.

Quel che è certo è che gli inglesi amano seguire la vita movimentata dei loro reali, permettendo così ai media locali di mantenere il loro posto di lavoro. L’ultimo scandalo riguarderebbe Re Carlo III e suo figlio Harry (strano direte voi, no?) per via del compleanno della piccola Lilibet. In pratica, nonno Carlo avrebbe voluto comprare una casetta ad altezza naturale per la nipotina e inoltrarglielo con un bel fiocco rosso per festeggiare i suoi 2 anni. Da rumors pare che la maggior parte delle donne del casato, avessero ricevuto il medesimo regalo durante la loro infanzia e avrebbero in seguito amato questo dono.

Harry avrebbe negato questa gioia al nonno, rispedendo l’idea al mittente, motivo per cui Re Carlo III, profondamente deluso avrebbe strappato l’invito per i Sussex per la parata del suo compleanno che si terrà il 17 giugno. In poche parole i due sono nuovamente ai “ferri corti”?

Nuovo scandalo per Re Carlo III

È solo questione di giorni e un nuovo terremoto starebbe per far vacillare la tanto cercata stabilità della Royal Family. In pratica si vocifera da tempo che Harry e Meghan Markle sarebbero in procinto di divorziare ufficialmente. Tra i due pare che l’amore sia arrivato ad un punto morto e Harry non abbia più voglia di vivere in California.

Dai pettegolezzi di Corte, pare che tutta la Royal Family sarebbe disposta ad abbracciare nuovamente Harry e sarebbe ben felice di riaverlo a casa, ovviamente senza Meghan. Pare che Re Carlo III farebbe tornare il figlio a casa, solo dopo aver chiesto il divorzio dall’attrice americana, la quale è sempre stata odiata dalla maggior parte degli inglesi, non solo dai reali. Non ci resta quindi che attendere ulteriori sviluppi della vicenda per capire se questa volta i rumors ci hanno azzeccato o meno. Si accettano scommesse, voi cosa ne pensate?