Emanuele Filiberto, senza peli sulla lingua sulla figlia: “Non è una secchiona, ha avuto…”

Emanuele Filiberto di Savoia parla senza peli sulla lingua di sua figlia Vittoria, non era una secchiona a scuola ecco che cosa farà adesso la futura Regina di un “regno fantasma”.

Senza troppi peli sulla lingua, il monarca, Emanuele Filiberto di Savoia ha parlato di sua figlia Vittoria e della sua vita attuale. Non è mai stata una secchiona a scuola, quindi in molti si chiedono cosa farà della sua vita, la futura Regina di quel regno che non esiste ma che piace tanto ai media?

Emanuele Filiberto di Savoia, figlio di Vittorio Emanuele è nato a Ginevra nel 1972, in un periodo in cui ai Savoia non era più concesso rientrare in Italia per tutta quella parte storica che saprete tutti quanti benissimo. La famiglia Savoia è ancora molto chiacchierata, ma alla fine non hanno più nessun titolo ufficiale nel nostro Paese, da quando l’Italia è diventata una Repubblica facendo quindi cadere la Monarchia.

Il ringraziamento di Emanuele Filiberto

Il principe dei Savoia, Emanuele Filiberto è sposato con Clotilde Courau, con la quale ha avuto due figlie, Vittoria e Luisa. La famigliola vive a Monte Carlo e grazie ad una concessione rilasciata da Silvio Berlusconi, la Royal Family italiana, è potuta rientrare in Italia. Gli è stato cancellato l’esilio che li aveva tenuti lontani per molto tempo.

Proprio per questa ragione, Emanuele Filiberto e famiglia erano presenti durante i funerali del Cavaliere e il monarca ha così dichiarato: “Era una persona straordinaria che ha fatto molto per l’Italia, per lo sport, per l’imprenditoria. Una persona molto simpatica, molto alla mano. Ci mancherà. È stato un premier importantissimo. È quello che ha voluto il nostro rientro in Italia, l’abrogazione della disposizione XIII della Costituzione. Per questo gli sono molto grato. Quello che ha detto ha fatto e questo è molto raro oggi…”.

Abdicherà in favore della figlia?

Emanuele Filiberto di Savoia ha rilasciato una lunga intervista in merito alla sua futura abdicazione in favore di sua figlia, la diciannovenne Vittoria. Questa decisione è stata presa dal nonno della ragazza, il quale ha voluto inserire la nipote nella linea diretta della successione, proclamandola quindi come prossima erede al trono d’Italia (anche se ovviamente è solo un simbolo, in quanto il loro potere non esiste più).

Filiberto ha parlato dell’impegno che sua figlia ha sempre avuto nel sociale:

“Mia figlia Vittoria è una ragazza attenta a quanto succede nel mondo e da sempre è interessata al sociale…Ha fatto il liceo classico a Parigi. Non è secchiona, ha avuto alti e bassi, ma è responsabile. Ora studia a Londra, frequenta Scienze politiche e Storia dell’arte, le sue passioni. Finita l’università sogna di aprire una galleria d’arte ma continuerà a seguire le attività benefiche dei nostri ordini dinastici. È fidanzata è felice…”.

Infine ha concluso che la parentesi di modella di Vittoria di Savoia è stata già chiusa e che ha fiducia in sua figlia: Ho fiducia in lei, ma questo non significa che abdicherò domani…Mi metterò da parte e farò passare avanti ancora una volta una donna, sono certo che farà meglio di me…”.