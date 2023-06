Gianni Sperti, l’appello disperato: “questo virus ci sta divorando” | Tutti si stringono alle sue parole

Gianni Sperti, l’amatissimo opinionista di Uomini e Donne lascia di stucco i suoi estimatori sui Social. Accoratissimo appello.

È certamente un uomo molto sensibile e accorto Gianni Sperti. Ballerino professionista, che ha lavorato in tantissimi programmi di successo, riveste da tantissimi anni il ruolo di opinionista accanto alla collega Tina Cipollari. Nonostante si vogliano un gran bene, i due hanno talvolta anche discussioni molto accese pure in trasmissione.

Del resto sono due persone moto schiette, sincere e dalla parlantina sciolta. Inoltre non si fanno problemi a dire quel che pensano. Del resto, se non possedessero queste caratteristiche nel loro DNA, non sarebbero stati scelti da Maria De Filippi per quel programma. Gianni ha sempre speso per altro magnifiche parole sulla vedova Costanzo.

Lo ha fatto in primis nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. La sua ultima intervista, particolarmente intima, è stata anche riproposta in replica. Ora Sperti, dal momento che è stato messo in standby per la pausa estiva il dating show per la consueta pausa estiva, si sta godendo un periodo di mero relax, in attesa di tornare a registrare la trasmissione a fine agosto.

Gianni Sperti e il messaggio per il compianto Silvio

Ne approfitterà di certo per trascorrere più tempo in compagnia dei suoi cari ed amici. È particolarmente attivo sui Social, in particolare sul suo Profilo Ufficiale Instagram, che gestisce personalmente. Qui ama mantenere un rapporto costante e diretto coi suoi fan e rispondere talvolta ai loro tanti quesiti.

Chiaramente lavorando anche lui da tantissimo tempo alle Reti Mediaset, ha voluto omaggiare Silvio Berlusconi con un messaggio. Lo ha fatto tramite la condivisione di un post, ove ha sottolineato che, a suo avviso, l’ex Premier, “Sia stato l’unico uomo fino ad oggi che abbia dimostrato di avere le capacità e le competenze per dirigere una nazione”. Sul finale lo ha anche definito IL PRESIDENTE.

Il suo amaro sfogo

Ora però Sperti, dopo averci deliziato nelle sue Stories, parlandoci di alcuni momenti del suo relax, si è lasciato andare a un duro sfogo, parlando di virus. Secondo lui quello che serpeggia maggiormente e tristemente anche ora non è da riferirsi al Covdi-19, ma quello dell’odio, che sta letteralmente divorando gli esseri umani e che li sta mettendo uno contro l’altro.

Lui è decisamente affranto e sostiene che ci sia tanto veleno nella bocca di troppa gente. Quest’ultima – a sua detta – è poi “sempre pronta a giudicare ferocemente senza preoccuparsi del dolore che infligge”. Chiaramente sta parlando più che mai del dolore che in questo momento stanno provando i familiari di Silvio, che hanno appena dato l’ultimo saluto all’imprenditore.